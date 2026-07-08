Μουντιάλ 2026: Μυστική συναυλία του Εντ Σίραν για την εθνική Αγγλίας – «Πάμε να το σηκώσουμε»

Ο Βρετανός σταρ «ντόπαρε» ψυχολογικά την ομάδα του Τόμας Τούχελ εν όψει της τελικής ευθείας του Μουντιάλ

Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Μυστική συναυλία του Εντ Σίραν για την εθνική Αγγλίας – «Πάμε να το σηκώσουμε»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Εντ Σίραν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Αγγλίας στο εφετινό Μουντιάλ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα «Τρία Λιοντάρια» μπορούν να φτάσουν μέχρι τον τελικό και να κατακτήσουν το τρόπαιο, έπειτα από μυστική συναυλία που έδωσε στη βάση της ομάδας, στο Κάνσας.

Η δραματική νίκη της Αγγλίας με 3–2 στο «Αζτέκα» επί του Μεξικού αναπτέρωσε το ηθικό της ομάδας και των φιλάθλων, με το σύνολο του Τόμας Τούχελ να ετοιμάζεται πλέον για τον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (11/07), στο Μαϊάμι.

Ο δημοφιλής Βρετανός τραγουδιστής επισκέφτηκε την αποστολή και τραγούδησε για τους διεθνείς, με τους οποίους έχει αναπτύξει στενή σχέση χάρη στον πρωταγωνιστή της ομάδας και αρχηγό, Χάρι Κέιν.

«Το 2021, ο Χάρι με κάλεσε για πρώτη φορά στην προετοιμασία και από τότε, πηγαίνω σε κάθε διοργάνωση. Αποτελεί μία όμορφη παράδοση. Από την πρώτη φορά που τραγούδησα για τα παιδιά το 2021, δεθήκαμε και πλέον δεν νιώθω ποτέ ότι τραγουδάω μπροστά σε δύσκολο κοινό», ανέφερε ο Σίραν.

Ο Σίραν ερμήνευσε το Castle on the Hill δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διαμένει η αποστολή της Αγγλίας, αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στον Παναμά.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικράτησε με ανατροπή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στη φάση των «32», πριν ακολουθήσει η σπουδαία νίκη επί του Μεξικού.

Η Αγγλία στρέφει αποκλειστικά την προσοχή στον προημιτελικό με τη Νορβηγία, με τον Σίραν να προβλέπει ότι η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. «Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία – Γαλλία. Όταν φτάσεις εκεί, όλα μπορούν να συμβούν, αλλά θεωρώ ότι θα το κατακτήσουμε», επεσήμανε.

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