Ανατροπή στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν: Σε νέα δίκη οδηγείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση

Οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας εξασφάλισαν ακρόαση για αναψηλάφηση της υπόθεσης βιασμών του υπόπτου, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις έρευνες για την εξαφάνιση του 3χρονου κοριτσιού στην Πορτογαλία το 2007.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ανατροπή στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν: Σε νέα δίκη οδηγείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια απρόσμενη δικαστική εξέλιξη στη Γερμανία επαναφέρει στο εδώλιο τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, τον άνδρα που έχει συνδεθεί στενά με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας κατάφερε να εξασφαλίσει νέα ακρόαση, υποστηρίζοντας ανοιχτά πως ο 49χρονος Γερμανός απαλλάχθηκε εσφαλμένα από κατηγορίες βιασμού το 2024 και ότι η δίκη του πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή. Αν και η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της μικρής Βρετανίδας, νομικοί κύκλοι και ερευνητές εκτιμούν πως οι συνέπειες θα είναι άμεσες και ουσιαστικές.

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Η αναψηλάφηση της αθώωσης του 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Sun, πηγή με γνώση της δικογραφίας ανέφερε πως σε μια υπόθεση με ελάχιστα θετικά στοιχεία και χωρίς προοπτική για ευτυχή κατάληξη, η νέα δικάσιμος αλλάζει ριζικά το τοπίο για όσους ζητούν να αποδοθούν κατηγορίες στον Μπρίκνερ για τη Μαντλίν ΜακΚάν. Ο τρόπος λειτουργίας της γερμανικής δικαιοσύνης επιβάλλει την εξονυχιστική επανεξέταση κάθε πτυχής της αρχικής διαδικασίας. Η δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρή και δεν αναμένεται να αφήσει κανένα στοιχείο ανεξερεύνητο.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι ερευνητές αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά ότι υπάρχει ξεκάθαρη βούληση να προχωρήσει η νέα δίκη και να εξαντληθεί κάθε νομικό περιθώριο απέναντι στον κατηγορούμενο.

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Το χρονικό της εξαφάνισης στην Πορτογαλία

Η Μαντλίν ήταν τριών ετών όταν χάθηκε χωρίς ίχνος από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην περιοχή του Αλγκάρβε, τον Μάιο του 2007. Εκείνο το βράδυ, το κορίτσι και τα δύο μικρότερα αδέλφια της κοιμόντουσαν στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚάν, βρίσκονταν για φαγητό σε κοντινό εστιατόριο.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στη διασημότερη αναζήτηση εξαφανισμένου παιδιού παγκοσμίως, κινητοποιώντας διεθνείς μηχανισμούς και απασχολώντας επί σχεδόν δύο δεκαετίες την κοινή γνώμη.

Η στάση των βρετανικών και γερμανικών αρχών

Οι αξιωματούχοι στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να θεωρούν τον Μπρίκνερ βασικό ύποπτο. Όπως ανακοινώθηκε παλαιότερα από τον επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, σερ Μαρκ Ρόουλι, για τις βρετανικές δυνάμεις ο Γερμανός παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ η επιχείρηση διατηρείται ως έρευνα για εξαφανισμένο πρόσωπο.

Στη Γερμανία, οι εισαγγελείς επιμένουν σε ενδείξεις που τοποθετούν τον κατηγορούμενο στην περιοχή την περίοδο που χάθηκε το παιδί, εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο ίδιος φέρει την ευθύνη.

Πάντως, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ αρνείται σταθερά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο ύποπτος έζησε για μεγάλα διαστήματα περιπλανώμενος στο Αλγκάρβε, διαπράττοντας μικροκλοπές και αδικήματα, ενώ είναι καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων το 1994 και το 2016. Η νέα δικαστική διαδικασία που ξεκινά δεν δίνει αυτόματα απαντήσεις για την τύχη της Μαντλίν, διατηρεί όμως ανοιχτή τη δικαστική πίεση γύρω από τον βασικό ύποπτο.

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