«Bulgari Pink»: Το σπάνιο ροζ διαμάντι 24 καρατίων πουλήθηκε για 14,6 εκατ. δολάρια

Snapshot Το ροζ διαμάντι 24 καρατίων «Bulgari Pink» πωλήθηκε στη δημοπρασία Christie's στη Γενεύη έναντι 14,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το διαμάντι ανήκει στην σπάνια κατηγορία Type-IIa, έχει χρώμα «Fancy Intense Pink» και καθαρότητα VVS2, χαρακτηριστικά που το καθιστούν εξαιρετικά σπάνιο και πολύτιμο.

Αγοράστηκε από την οικογένεια του πωλητή τη δεκαετία του 1950 και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε κόσμημα από τον οίκο Bulgari στη Ρώμη.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη με τιμή πώλησης που κυμάνθηκε μέσα στο αναμενόμενο εύρος μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε στην Μποτσουάνα ένα νέο σπάνιο διαμάντι 37,4 καρατίων με μισό ροζ και μισό άχρωμο χρώμα, που θεωρείται πιθανό να γίνει ένα από τα σημαντικότερα ροζ διαμάντια στην ιστορία. Snapshot powered by AI

Ένα από τα σπανιότερα διαμάντια στον κόσμο άλλαξε χέρια σε δημοπρασία του οίκου Christie's στη Γενεύη, με το εντυπωσιακό τίμημα των 14,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για το περίφημο «Bulgari Pink», ένα ροζ διαμάντι 24 καρατίων, η σπανιότητα, η καθαρότητα και η ποιότητα του οποίου τού έχουν χαρίσει τον χαρακτηρισμό «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».

Ο πολύτιμος λίθος παρέμενε στην ιδιωτική συλλογή της ίδιας οικογένειας για περισσότερα από 70 χρόνια, ενώ η ιστορία του ξεκινά από τα περίφημα ορυχεία Γκολκόντα της Ινδίας. Από την ίδια περιοχή προέρχονται μερικά από τα πιο διάσημα διαμάντια στην ιστορία, μεταξύ των οποίων και το Koh-i-Noor, που κοσμεί το στέμμα της Βασιλομήτορος Ελισάβετ.

Το διαμάντι αγοράστηκε από τους προπαππούδες του σημερινού πωλητή τη δεκαετία του 1950. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη Ρώμη, όπου ανατέθηκε στον οίκο Bulgari να το τοποθετήσει σε κόσμημα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιταλικός οίκος εξελισσόταν σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς υψηλής κοσμηματοποιίας παγκοσμίως.

Η σπανιότητα που το κάνει μοναδικό

Πριν από τη δημοπρασία στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel des Bergues της Γενεύης, ο Μαξ Φόσετ, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του Christie's παγκοσμίως, είχε χαρακτηρίσει το διαμάντι «τη Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».

Η περιγραφή δεν ήταν τυχαία. Το «Bulgari Pink» ανήκει στην εξαιρετικά σπάνια κατηγορία των διαμαντιών τύπου IIa (Type-IIa), τα οποία δεν περιέχουν μετρήσιμες προσμίξεις αζώτου ή βορίου. Παράλληλα, τα φυσικά ροζ διαμάντια θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητα εξαιτίας του σπάνιου χρώματός τους.

Ο Δρ. Γουί Γουάνγκ, ανώτερος αντιπρόεδρος έρευνας και ταυτοποίησης του Gemological Institute of America (GIA), εξήγησε ότι τα ροζ διαμάντια είναι από μόνα τους σπάνια, ωστόσο ένα πετράδι τέτοιου μεγέθους και ποιότητας αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστο εύρημα ακόμη και στον κόσμο των πολύτιμων λίθων.

Όπως ανέφερε, τα περισσότερα φυσικά ροζ διαμάντια που εξετάζονται από το GIA ζυγίζουν λιγότερο από ένα καράτι. Αντίθετα, το «Bulgari Pink» έχει βάρος ακριβώς 24 καρατίων, ταξινομείται στην κατηγορία χρώματος «Fancy Intense Pink» και διαθέτει καθαρότητα VVS2, δηλαδή παρουσιάζει εξαιρετικά μικρές εσωτερικές ατέλειες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν ακόμη και με μεγέθυνση.

Το χρώμα του οφείλεται στα λεγόμενα κέντρα αζώτου-κενών (nitrogen vacancy centers), ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των φυσικών ροζ διαμαντιών. Η κοπή του σε σχήμα σμαραγδιού, με μεγάλες και ανοιχτές έδρες, επιτρέπει να αναδεικνύονται τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του αντί να καλύπτονται. Σύμφωνα με τον Δρ. Γουάνγκ, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της ικανότητας της φύσης να δημιουργεί κάτι τόσο ξεχωριστό.

Η Ρώμη της δεκαετίας του '50 και η ιστορία του Bulgari

Ο οίκος Christie's, σε ανακοίνωσή του, αναφέρθηκε και στην εποχή κατά την οποία το διαμάντι πέρασε στα χέρια του Bulgari. Η δεκαετία του 1950 συνέπεσε με την ανάδειξη της Ρώμης σε επίκεντρο της μεταπολεμικής λάμψης και της διεθνούς κοσμικής ζωής.

Μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές γυρίζονταν τότε στα στούντιο Cinecittà, προσελκύοντας στην ιταλική πρωτεύουσα αστέρες του Χόλιγουντ. Η περίοδος αυτή έμεινε γνωστή ως «Hollywood on the Tiber».

Η μπουτίκ του Bulgari στη Via Condotti εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης της κοινωνικής και πολιτιστικής ελίτ, υποδεχόμενη μερικές από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της εποχής. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, αλλά και η Όντρεϊ Χέπμπορν με τον Μελ Φερέρ.

Όσον αφορά την τιμή πώλησης, το «Bulgari Pink» αναμενόταν να αποφέρει από 10 έως 15 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, δηλαδή περίπου 8,8 έως 13,3 εκατομμύρια λίρες. Τελικά, η δημοπρασία ολοκληρώθηκε με το ποσό των 10,8 εκατομμυρίων λιρών, ακριβώς στη μέση του εκτιμώμενου εύρους.

Το νέο σπάνιο ροζ διαμάντι που ανακαλύφθηκε στην Μποτσουάνα

Η πώληση του «Bulgari Pink» έρχεται λίγο μετά την ανακάλυψη ενός ακόμη εντυπωσιακού διαμαντιού στην Μποτσουάνα. Πρόκειται για έναν σπάνιο λίθο βάρους 37,4 καρατίων, ο οποίος ξεχωρίζει επειδή είναι κατά το ήμισυ ροζ και κατά το υπόλοιπο άχρωμος.

Το διαμάντι έχει μήκος περίπου 2,5 εκατοστά και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα καθαρό, σχεδόν απότομο όριο ανάμεσα στο σκουρότερο ροζ και το άχρωμο τμήμα του.

Οι πολύτιμοι λίθοι αυτού του χρωματισμού είναι εξαιρετικά σπάνιοι, καθώς για να σχηματιστούν απαιτούνται συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης στο εσωτερικό της Γης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ροζ διαμάντια στην ιστορία.

Ο Όντεντ Μανσόρι, συνιδρυτής της εταιρείας κοπής διαμαντιών HB Antwerp, δήλωσε ότι ο λίθος έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα από τα σημαντικότερα ροζ διαμάντια που έχουν υποστεί επεξεργασία και κοπή.

Όπως εξήγησε, η ένταση του χρώματός του αποτελεί απόδειξη της μοναδικότητας των γεωλογικών συνθηκών στο ορυχείο Karowe, ενώ η βαθιά γνώση της εταιρείας στη διαδικασία επεξεργασίας των διαμαντιών αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη του χρώματός του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Διαβάστε επίσης