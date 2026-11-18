Snapshot Ο Ματάν Καχάνα εξελέγη νέος πρόεδρος της Κνέσετ με 66 ψήφους και τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, προκαλώντας πολιτικό πλήγμα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η εκλογή του Καχάνα επιτρέπει στον Γκάντι Άιζενκοτ να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία έγινε σε έντονο κλίμα με αποδοκιμασίες προς τους αραβικούς βουλευτές και αντιδράσεις από το Λικούντ που χαρακτήρισε την εκλογή «μαύρη μέρα στην ιστορία της Κνέσετ».

Ο Άιζενκοτ σκοπεύει να ανατρέψει τη δικαστική μεταρρύθμιση της απερχόμενης κυβέρνησης και να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τις παραλείψεις των υπηρεσιών ασφαλείας πριν από την επίθεση της Χαμάς.

Ο Ματάν Καχάνα έχει στρατιωτική εμπειρία σε επίλεκτες μονάδες και έχει υπηρετήσει ως υπουργός Θρησκευμάτων, ενώ εξελέγη βουλευτής το 2019. Snapshot powered by AI

Σημαντικό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ, καθώς η Κνέσετ εξέλεξε νέο πρόεδρό της τον Ματάν Καχάνα, στενό συνεργάτη του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο 54χρονος Καχάνα συγκέντρωσε 66 ψήφους σε σύνολο 120 βουλευτών, εξασφαλίζοντας και τη στήριξη των αραβικών κομμάτων. Διαδέχεται τον Αμίρ Οχάνα, στενό σύμμαχο του Νετανιάχου, που κατείχε την προεδρία της Βουλής από το 2022.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο πρόεδρος της Κνέσετ καθορίζει την κοινοβουλευτική ατζέντα και τον προγραμματισμό των ψηφοφοριών. Ο Άιζενκοτ αποκτά έτσι τη δυνατότητα να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ακόμη και πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον διατηρήσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

«Ανοίγει νέο κεφάλαιο για την Κνέσετ», δήλωσε ο Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι η Βουλή θα μπορέσει πλέον να ασκήσει αποτελεσματικά τον ελεγκτικό της ρόλο απέναντι στην κυβέρνηση.

Ένταση στην ψηφοφορία και επίθεση από το Λικούντ

Η εκλογή Καχάνα πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με συμμάχους του Νετανιάχου να αποδοκιμάζουν Άραβες βουλευτές την ώρα που ψήφιζαν.

Το Λικούντ έκανε λόγο για «μαύρη μέρα στην ιστορία της Κνέσετ», επιτιθέμενο στα αραβικά κόμματα που στήριξαν τον νέο πρόεδρο.

Ο Καχάνα, από την πλευρά του, επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους. «Η Κνέσετ είναι το σπίτι όλων των πολιτών του Ισραήλ. Θα είμαι πρόεδρος της Βουλής για όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, φυλής ή φύλου», δήλωσε μετά την εκλογή του.

Η ψηφοφορία έρχεται ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τις καταγγελίες Νετανιάχου περί εκλογικής απάτης από αραβικά κόμματα. Η εκλογική επιτροπή, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει στοιχεία για εξαγορά ψήφων σε έκταση ικανή να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Άιζενκοτ βρίσκεται η ανατροπή της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης της απερχόμενης κυβέρνησης, την οποία οι επικριτές της θεωρούν απειλή για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επιδιώκει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παραλείψεις των υπηρεσιών ασφαλείας πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο νέος πρόεδρος της Κνέσετ έχει μακρά στρατιωτική σταδιοδρομία, έχοντας υπηρετήσει στην επίλεκτη μονάδα Σαγερέτ Ματκάλ και στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2019 και διετέλεσε υπουργός Θρησκευμάτων την περίοδο 2021-2022.

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