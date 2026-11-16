Ισραήλ: Ηγέτες της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Νετανιάχου για απόπειρα πραξικοπήματος στις εκλογές

Snapshot Ηγετικά στελέχη της ισραηλινής αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για απόπειρα πραξικοπήματος στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Ιντο Νόρντεν, διευθυντής του γραφείου Νετανιάχου, κατέθεσε μήνυση κατά αραβικών κομμάτων με βάση πληροφορίες πρώην υπαλλήλου του γραφείου.

Τρία μέλη του αραβικού κόμματος Raam συνελήφθησαν με υποψίες για εκλογική νοθεία αλλά αφέθηκαν ελεύθερα.

Δημοσίευμα της Haaretz αναφέρει πως ο αρχηγός της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ ζήτησε τηλεφωνική παρακολούθηση ηγετών της Ενωμένης Λίστας, αίτημα που απορρίφθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ζητήθηκε άμεση έρευνα για την υπόθεση από τον εντολοδόχο πρωθυπουργό Γκάντι 'Αιζενκοτ και ηγετικά στελέχη του Raam. Snapshot powered by AI

Δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης του Ισραήλ κατηγορούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για απόπειρα «πραξικοπήματος» μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και κατηγορούν ανθρώπους του απερχόμενου πρωθυπουργού για μεθόδευση κατά των αραβικών κομμάτων κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου.

«Καθώς εμφανίζονται νέες λεπτομέρειες, ένα πράγμα γίνεται σαφές: δεν επρόκειτο για μία απόπειρα διατάραξης των εκλογών. Ηταν απόπειρα πραξικοπήματος», έγραψε στο Χ ο Γιαΐρ Λαπίντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Ο ηγέτης της Ενωμένης Λίστας, της μεγαλύτερης αραβικής παράταξης του Ισραήλ, καταγγέλλει επίσης «απόπειρα πραξικοπήματος».

«Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, πρόκειται για το στήσιμο ενός εγκληματικού μηχανισμού στην καρδιά της εξουσίας για την αλλοίωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Ολα τα πρόσωπα η ευθύνη των οποίων θα αποδειχθεί θα λογοδοτήσουν, περιλαμβανομένου του Νετανιάχου», δήλωσε μέσω του Χ ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν.

Το κανάλι 12 μετέδωσε χθες το βράδυ ότι την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ιντο Νόρντεν, διευθυντής του γραφείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας μήνυση κατά μελών του Raam, της άλλης αραβικής παράταξης του Ισραήλ.

Ο Νόρντεν κατηύθυνε τους αστυνομικούς προς υποτιθέμενη πηγή πληροφοριών που, σύμφωνα με το 12, ήταν ένας πρώην υπάλληλος του γραφείου του Νετανιάχου.

Με βάση τους ισχυρισμούς αυτής της πηγής, τρία μέλη του Raam συνελήφθησαν την ημέρα της ψηφοφορίας «με την υποψία ότι ήθελαν να αγοράσουν ψήφους». Το στρατόπεδο Νετανιάχου έσπευσε εκείνη την στιγμή να κατηγορήσει τα αραβικά κόμματα για εκλογική νοθεία.

Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «ψευδές» και ισχυρίσθηκε ότι ο Νόρντεν «εκπλήρωσε το χρέος του ως πολίτης» φέρνοντας την «πηγή», δηλαδή τον πρώην υπάλληλο του γραφείου που διευθύνει, σε επαφή με την αστυνομία.

Η εφημερίδα Haaretz δημοσίευσε χθες την πληροφορία ότι ο αρχηγός της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο Νταβίντ Ζίνι, προσπάθησε να θέσει υπό τηλεφωνική παρακολούθηση τους ηγέτες της Ενωμένης Λίστας μόλις πριν από την ψηφοφορία.

Το αίτημά του απορρίφθηκε ωστόσο από την γενική εισαγγελέα ελλείψει στοιχείων που θα δικαιολογούσαν ένα τέτοιο μέτρο, σύμφωνα με την Haaretz.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι 'Αιζενκοτ ζήτησε την άμεση έναρξη έρευνας για την υπόθεση.

Ο δεύτερος στην ηγεσία του Raam, ο Γιοάν Σεγκάλοβιτς, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ισραηλινής αστυνομίας, ζήτησε επίσης την διεξαγωγή έρευνας για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα «όποια και αν είναι η θέση που κατέχουν».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αυξάνει τις επιθέσεις κατά των αραβικών κομμάτων (19 κρίσιμες έδρες στην 120μελή Κνεσέτ) που είναι πιθανόν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Γκάντι 'Αιζενκοτ και την εκδίωξή του από την εξουσία.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε επίσης