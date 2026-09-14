Θεσσαλονίκη: Εισέβαλαν με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο και «άρπαξαν» από το ταμείο 500 ευρώ

Snapshot Ληστεία με χρήση τσεκουριού και λοστού σημειώθηκε σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Οι δράστες, τέσσερις συνολικά, πήραν από το ταμείο περίπου 500 ευρώ.

Ο υπάλληλος χτυπήθηκε στο χέρι με λοστό, χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Snapshot powered by AI

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ένα όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες σταμάτησε στο βενζινάδικο και τρεις εκ των δραστών κατέβηκαν από το όχημα. Με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λοστού κατάφεραν να πάρουν τις εισπράξεις της ταμειακής, οι οποίες υπολογίζονται στο ποσό των 500 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες χτύπησαν με λοστό το χέρι του υπαλλήλου, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

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