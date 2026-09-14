Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς – Ο ένας έτρεχε με 191χλμ/ώρα και ο άλλος με 164!

Snapshot Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα, με τον έναν να οδηγεί με 191 χλμ/ώρα και τον άλλον με 164 χλμ/ώρα.

Ο 47χρονος οδηγούσε στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης με όριο ταχύτητας 120 χλμ/ώρα.

Ο 38χρονος οδηγούσε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων της Τροχαίας για την οδική ασφάλεια.

Οι δύο οδηγοί θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή. Snapshot powered by AI

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Τροχαίας να κινούνται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα όρια.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, συνέλαβαν δύο (2) άτομα, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν επικίνδυνα, υπερβαίνοντας το προβλεπόμενο όριο ταχύτητας. Πρόκειται για:

47χρονο ημεδαπό , ο οποίος οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης , κατελήφθη, βραδινές ώρες χθες (13-09-2026) , να κινείται με ταχύτητα 191χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120χλμ/ώρα και

, ο οποίος οδηγώντας , κατελήφθη, , να κινείται με ταχύτητα 191χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120χλμ/ώρα και 38χρονο ημεδαπό, ο οποίος, ξημερώματα σήμερα (14-09-2026), κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό όχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, κινούμενος με ταχύτητα 164χλμ/ώρα αντί για 60χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.