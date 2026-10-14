Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Πάπα για ταχεία αποκατάσταση της υγείας του

Snapshot Ο Οικουμενικός Πατάρχης Βαρθολομαος απέστειλε θερμή επιστολή στον Πάπα Λοντα ΙΔ’ με ευχές για ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Η επιστολή στάλθηκε πριν από την επέμβαση στον πνεύμονα Snapshot powered by AI

Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωση του Πάπα μετά την επέμβαση στον πνεύμονα, ενώ τις ευχές του απέστειλε στον ποντίφικα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Θερμή αδελφική επιστολή συμπαράστασης απέστειλε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Α.Αγιότητα τον Πάπα Ρώμης κ. Λέοντα ΙΔ’ εκφράζοντας προς τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τις εγκάρδιες ευχές του για ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Στην επιστολή, που εστάλη πριν ο Πάπας υποβληθεί χθες στην επέμβαση στο νοσοκομείο Agostino Gemelli, ο Πατριάρχης σημειώνει ότι βρίσκεται πνευματικώς κοντά του. “Είθε η δύναμή σας να ανανεωθεί προς όφελος του υψηλού υποργήματος που σας έχει ανατεθεί”, αναφέρει και εύχεται να μπορέσει να του εκφράσει εκ του σύνεγγυς τις ευχές του, εφόσον το επιτρέπει η πορεία της αναρρώσεώς του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Παναγιώτατος αναχωρεί για τη Ρώμη στις 23 Οκτωβρίου, προκειμένου να ανταποκριθεί σε τιμητικές προσκλήσεις, μεταξύ των οποίων του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Angelicum, από το οποίο αποφοίτησε ο Πάπας Λέοντας. Στο πλαίσιο της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Πάπα στο Βατικανό, καθώς και από κοινού μετάβασή τους στην Ασίζη, όπου στην Βασιλικη του Αγίου Φραγκίσκου η ΡΚαθολική Εκκλησία διοργανώνει εορτασμούς και εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 800 ετών από την κοίμησή του.