Snapshot Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσευχήθηκε στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου στη Ρώμη, ολοκληρώνοντας την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ιταλία.

Επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Οριεντάλε, όπου είχε πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές πριν από έξι δεκαετίες, και τιμήθηκε με ειδικό μετάλλιο.

Υπογράμμισε την ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ως θεμελιώδους χώρου για το μέλλον της Εκκλησίας.

Ενημέρωσε για ενθαρρυντικές συνομιλίες με το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας και το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με την επαναλειτουργία της Χάλκης.

Τόνισε τη σημασία της συμφιλίωσης μεταξύ Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας, αναφερόμενος στην άρση των αναθεμάτων του 1054 και στη συνεργασία με τον πάπα και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, η πενθήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιταλία. Νωρίς το πρωί ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προσευχήθηκε στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου, στην Βασιλική της Ρώμης «Αγία Μαρία η Μεγίστη».

Στην συνέχεια, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μετέβη στο Ινστιτούτο Οριεντάλε -το οποίο ανήκει στο καθολικό πανεπιστημίο «Γκρεγκοριάνα»- όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με απόκτηση διδακτορικού στο κανονικό δίκαιο, πριν από έξι δεκαετίες. Το «Οριεντάλε» οργάνωσε ειδική έκθεση αφιερωμένη στην φοίτησή του και του απέδωσε ειδικό μετάλλιο του ινστιτούτου.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, στην διάλεξή του πραγματοποίησε αναδρομή στα τρία χρόνια παραμονής του στην Αιώνια Πόλη, υπενθυμίζοντας ότι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές αυτές σπουδές του χάρη σε υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ότι στο Ινστιτούτο Οριεντάλε οι παραδόσεις γίνονταν στα λατινικά. Κατάφερε να τα μάθει, μέσα σε δύο μόλις μήνες, όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο κ. Βαρθολομαίος ανέφερε, επίσης, πως όταν βρισκόταν στην Αιώνια Πόλη ως φοιτητής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο πάπας Πάυλος ο ΣΤ' συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα και σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου του 1965, τα αναθέματα του 1054 άρθηκαν συγχρόνως, στην Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη. «Ήμουν ένας φοιτητής, όταν ο πάγος εννέα αιώνων άρχισε να λιώνει», είπε χαρακτηριστικά.

O Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, υπογραμμίζοντας ότι «η θεολογική σχολή είναι ο χώρος στον οποίο μια εκκλησία ετοιμάζει το μέλλον της» και πως «κλείνοντάς την, σημαίνει ότι καθιστάς αβέβαιο το μέλλον της Εκκλησίας».

«Σήμερα, όμως, μπορούμε να μιλάμε όχι μόνον για πληγή αλλά και για ελπίδα. Πρόσφατα συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Τουρκίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε νέες και ενθαρρυντικές συνομιλίες με το υπουργείο εθνικής παιδείας και με το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υποδεχόμαστε αυτή την εξέλιξη με ειλικρινή ευγνωμοσύνη και ενθαρρύνουμε κάθε έναν που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να φέρει την προσπάθεια σε πέρας», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ολοκληρώνοντας την διάλεξή του, υπογράμμισε:

«Πριν από σχεδόν εξήντα χρόνια, ένα Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα, ένας νεαρός διάκονος υποστήριξε εδώ τη διατριβή του, χωρίς να γνωρίζει πού θα τον οδηγούσε ο Θεός. Φαντάστηκε μια έδρα στη Χάλκη. Ο Θεός του έδωσε αντ' αυτού τον Θρόνο του Αγίου Ανδρέα. Φαντάστηκε ότι θα δίδασκε τους ιερούς κανόνες σε κάποιους μαθητές. Ο Θεός του ανέθεσε το έργο να τους φυλάττει για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία και να τους προσφέρει στον διάλογο με όλους τους Χριστιανούς. Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος επιστρέφει, μεγαλύτερος σε ηλικία και, ελπίζουμε, λίγο σοφότερος, για να πει μια λέξη: ευχαριστώ!

Ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος δίδει κάθε καλό δώρο. Ευχαριστούμε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος μας έστειλε εδώ και που πριν από πενήντα εννέα χρόνια έβαλε την υπογραφή του δίπλα σε αυτήν του Παύλου του ΣΤ' στο μονοπάτι της επανασυμφιλίωσης. Ευχαριστούμε τον Αμίλκα Αλιβιζάτο, ο οποίος μας έδειξε τον δρόμο. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Ιβάν Ζούζεκ και όλους τους καθηγητές μας, που μας δίδαξαν με υπομονή. Ευχαριστούμε τον Πάπα Φραγκίσκο, τον φίλο του οποίου τον τάφο προσκυνήσαμε σήμερα το πρωί. Και σας ευχαριστούμε, αγαπητέ Πάτερ Πρόεδρε, αγαπητοί καθηγητές και φοιτητές, για αυτή την αξέχαστη υποδοχή και για την έκθεση που μας έδωσε πίσω την νεότητά μας.

Προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει σύντομα ξανά τις πύλες της Χάλκης, ώστε οι νέοι μας να σπουδάσουν εκεί όπως εμείς κάποτε σπουδάζαμε εδώ. Προσευχόμαστε οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες να ανακαλύψουν ξανά τον κοινό θησαυρό των κανόνων τους. Προσευχόμαστε οι δύο αδελφές Εκκλησίες μας, οι οποίες συνδέονται με τόσους πολλούς κοινούς κανόνες, να μοιραστούν ξανά μια μέρα το ίδιο Ποτήρι. Και προσευχόμαστε αυτό το Ινστιτούτο να συνεχίσει να είναι αυτό που ήταν για εμάς: ένα σχολείο της Χριστιανικής Ανατολής, ένας τόπος συνάντησης και ένα σπίτι».