Κέρκυρα: Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρεβύθης

Είχε μεγάλη αγάπη στο σκάκι με το οποίο ασχολήθηκε για περισσότερα από 50 χρόνια και αναδείχθηκε σε έναν από τους καλύτερους σκακιστές της χώρας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κέρκυρα: Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρεβύθης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρεβύθης πέθανε σε ηλικία 70 ετών μετά από εγχείρηση καρδιάς στη Θεσσαλονίκη.
  • Υπήρξε διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Corfu Channel και εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Επισημάνσεις της Κυριακής».
  • Ασχολήθηκε με το σκάκι πάνω από 50 χρόνια και αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους σκακιστές της Ελλάδας.
  • Πριν το χειρουργείο, είχε εκφράσει με χιούμορ και αισιοδοξία την κατάσταση της υγείας του.
  • Η αφοσίωσή του στη δημοσιογραφία, η αγάπη του για τη γνώση και οι επαγγελματικές του επιτυχίες αναγνωρίζονται από τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κερκύρας και άλλους.
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Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Ρεβύθης, που νοσηλευόταν στη Θεσσαλονίκη μετά από εγχείρηση καρδιάς. Υπήρξε χρόνια διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Corfu Channel και εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Επισημάνσεις της Κυριακής».

Είχε μεγάλη αγάπη στο σκάκι με το οποίο ασχολήθηκε για περισσότερα από 50 χρόνια και αναδείχθηκε σε έναν από τους καλύτερους σκακιστές της χώρας. Σε ανακοίνωσή του Σύνδεσμος Παικτών Ζατρικίου Κερκύρας αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη τον δημοσιογράφο.

«Για την κερκυραϊκή κοινωνία ο Γιάννης υπήρξε επί δεκαετίες ένας από τους γνωστότερους και πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους της τοπικής δημοσιογραφίας. Για εμάς, όμως, τους ανθρώπους του σκακιού, ήταν παράλληλα κάτι ακόμη: ένας άνθρωπος που συνέδεσε περισσότερο από μισό αιώνα της ζωής του με τη σκακιέρα και ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής με τον Σύνδεσμο Παικτών Ζατρικίου Κερκύρας. Η σχέση αυτή άρχισε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του ’70», ανέφερε ο Σύνδεσμος.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Ρεβύθης είχε μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του Συνδέσμου. «Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και κατά τη δεκαετία του ’90 η Κέρκυρα έγινε τόπος διεξαγωγής ορισμένων από τα πρώτα πραγματικά μεγάλα διεθνή ανοικτά τουρνουά που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα. Τα περίφημα καλοκαιρινά Όπεν του Δημοτικού Θεάτρου έφεραν στο νησί εκατοντάδες σκακιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του παγκόσμιου σκακιού, όπως οι Ανατόλι Κάρποβ, Γκάρι Κασπάροβ, Γιουντίτ, Σούζαν και Σοφία Πόλγκαρ, Γιαν Τίμμαν και πολλοί άλλοι. Ο Γιάννης ήταν πολύ περήφανος, έχοντας κάνει ισοπαλία τότε με το σκακιστικό του ίνδαλμα, τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ανατόλι Κάρποβ», τόνισε ο Σύνδεσμος.

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Η ανάρτηση πριν το χειρουργείο

Πριν το χειρουργείο του ο Γιάννης Ρεβύθης είχε σχολιάσει με χιούμορ την περιπέτεια της υγείας του. «Και όπως συμβαίνει με όλα τα... ακριβά μηχανήματα, ήρθε και για μένα η ώρα του μεγάλου service..... Τη Δευτέρα μπαίνω για ένα... ιατρικό ρεκτιφιέ, με καλή ψυχολογία και αισιοδοξία. Κάντε λίγη υπομονή και... επιστρέφω! Κρατήστε μου λίγη από τη θετική σας σκέψη και, μόλις μπορέσω, θα σας ενημερώσω», είχε γράψει ο δημοσιογράφος.

Μόλις έγινε γνωστός ο θάνατός του ένα ανυπόγραφο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο προφίλ του στο Facebook αφηγείται τους μεγάλους σταθμούς και τα επιτεύγματα της ζωής του. «Η αφοσίωση του επαγγελματικά δεν πιστεύω να ηταν ποτέ αντικείμενο αμφισβήτησης. Αυτό που επίσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ειναι η αγαπη του για τα βιβλία και τη γνώση. Γι αυτό και πήρε το πτυχίο στο μάνατζμεντ και τα οικονομικά με 2 παιδιά και μια πολυάσχολη δουλειά», σημειώνεται στην ανάρτηση.

«Αλλά, πιστεύω, οτι οι επαγγελματικες, προσωπικές και ακαδημαϊκές επιτυχίες βρίσκονται κάτω απο τη σκιά της αγάπης που έδωσε και πήρε. Αλλα, δυστυχώς, αυτό ειναι πολύ δύσκολο να το εκφρασεις σε ενα κείμενο. Όπως και να γραφτεί, δεν θα μπορέσει να αντικατοπτρίσει την πραγματικότητα. Ισως, αν το έγραφε ο ίδιος αυτό το κείμενο, να γινοταν. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να το μάθουμε ποτέ», καταλήγει το κείμενο.

Συγκινητικά μηνύματα από συγγενείς και φίλους

Η σελίδα του Γιάννη Ρεβύθη γέμισε από θερμά λόγια, συλλυπητήρια και συγκινητικά μηνύματα για τον ίδιο και την οικογένειά του. «Δακρύζει η καρδιά…Έφυγες τόσο ξαφνικά, αγαπημένε μου φίλε και γείτονα, Ιωάννη Ρεβύθη…Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ξεχωριστός δημοσιογράφος, μια παρουσία που θα μας λείψει βαθιά», έγραφε ένα από τα μηνύματα.

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