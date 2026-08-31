Μέρος του υπερπλεονάσματος για το φάρμακο ζητεί ο ΣΦΕΕ - Τα αιτήματα στον πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

Snapshot Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ζητά άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης για το φάρμακο, αξιοποιώντας μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος.

Το υφιστάμενο μοντέλο χρηματοδότησης φαρμάκου θεωρείται μη λειτουργικό.

Η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές στην Ευρώπη, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων.

Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει την ανάγκη για ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στην κλινική έρευνα, που θα προσελκύσει επενδύσεις και φαρμακευτική καινοτομία. Snapshot powered by AI

Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης για το φάρμακο διεκδικεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ζητώντας να αξιοποιηθεί ένα μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος.

Ο Σύνδεσμος, με επιστολή του, απευθύνεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το επόμενο Σάββατο, στις 5 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές του 2027. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υγεία και το φάρμακο είναι μέσα στους τομείς που θα δουν νέες ενισχύσεις. Ο ΣΦΕΕ, πάντως, επισημαίνει ότι η κατάσταση στη φαρμακευτική αγορά και ιδίως στα καινοτόμα φάρμακα βρίσκεται πραγματικά σε οριακό σημείο. Όπως υποστηρίζει, οι αντοχές του υφιστάμενου μοντέλου χρηματοδότησης εξαντλούνται και οι συνέπειες δεν αφορούν πλέον μόνο τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αλλά την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται και τη λειτουργικότητα του συστήματος υγείας εν γένει.

Ο ΣΦΕΕ παραθέτει τρία παραδείγματα, για να καταδείξει ότι το υφιστάμενο μοντέλο δεν λειτουργεί:

«α) Πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι, σε μια χώρα όπου η ανεργία μειώνεται συστηματικά, η δαπάνη για τα φάρμακα των ανασφάλιστων αυξάνεται συνεχώς και έχει φτάσει πλέον τα 350 εκατ. ευρώ;

β) Ή πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι η δαπάνη μέσω ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων έχει εκτιναχθεί στα 550 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα;

γ) Ή πώς να ερμηνεύσει κανείς το γεγονός ότι στο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά ελέγχονται απολύτως από το κράτος, η φαρμακευτική δαπάνη έχει εκτιναχθεί και το clawback για τα φάρμακα αξίας άνω των €30 ξεπερνά το 80%, καθιστώντας την περαιτέρω διάθεσή τους στη χώρα εξόχως προβληματική;»

Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει τις υψηλότερες υποχρεωτικές επιστροφές στην Ευρώπη, πάνω στις χαμηλότερες αρχικές τιμές, ο Σύνδεσμος θέτει εκ νέου το ζήτημα των αναδρομικών υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων, που ανέκυψε ξαφνικά τον Ιούλιο, με νέα αφορμή τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία χορηγούνται μέσω του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, το οποίο διακόπηκε προσωρινά λόγω της λήξης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Υγείας επέλεξε να προχωρήσει σε διαδικασία αναδρομικών υποχρεωτικών εκπτώσεων για τα συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όμως «ουδέποτε διεκδίκησαν την κρατική αποζημίωση, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και χωρίς την παραμικρή προβλεψιμότητα», όπως τονίζει ο ΣΦΕΕ. Ακόμη, ο Σύνδεσμος επισημαίνει την απουσία ενός «ουσιαστικού και ανταγωνιστικού πλαισίου» για την κλινική έρευνα, γεγονός που αποθαρρύνει την προσέλκυση φαρμακευτικής καινοτομίας και σχετικών επενδύσεων.

Άμεση ενίσχυση της δημόσιας φαρμακευτικής χρηματοδότησης

Ο ΣΦΕΕ καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την πραγματικότητα: ότι μετά από χρόνια συνεχών παρεμβάσεων και παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας, τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν αποδίδουν, ενώ ταυτόχρονα το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ κρατικής χρηματοδότησης και πραγματικών αναγκών των ασθενών, συνεχώς διευρύνεται.

Το χρηματοδοτικό κενό που προκύπτει από τη διαφορά του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της φαρμακευτικής δαπάνης που πραγματοποιείται, μεταφέρεται με αλματώδη ρυθμό στις επιχειρήσεις, μέσω του clawback, εξηγεί ο Σύνδεσμος. Όπως υποστηρίζει ο ΣΦΕΕ, η διαρκής ανακατανομή ενός αυξανόμενου clawback δεν συνιστά έλεγχο της δαπάνης, αλλά αυξάνει τις ανισότητες εντός του κλάδου, αποθαρρύνει την έλευση της φαρμακευτικής καινοτομίας αφού στρέφεται κατά προτεραιότητα εις βάρος της και, τελικά, δεν αποτελεί βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική.

Μαζί με τα πάγια αιτήματα του κλάδου, που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των μητρώων ασθενών για τον έλεγχο της δαπάνης, ο ΣΦΕΕ ζητεί την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας φαρμακευτικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για τη φαρμακευτική καινοτομία, αξιοποιώντας ένα μέρος του δημοσιονομικού υπερπλεονάσματος. Επιπλέον, ζητεί ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων στην Κλινική Έρευνα.

Το μήνυμα, τέλος, του ΣΦΕΕ προς τον πρωθυπουργό είναι ότι «η διαιώνιση της σημερινής πραγματικότητας δεν μπορεί πλέον να αποτελεί επιλογή. Ή θα διασφαλίσουμε, με όρους βιωσιμότητας, τη χρηματοδότηση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στην καινοτομία ή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με καθυστερήσεις ή και αδυναμία εισόδου νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα, σταδιακή αποεπένδυση και, πλέον, αυξανόμενη πίεση ακόμη και στη διάθεση υφιστάμενων θεραπειών, καθώς τα τελευταία δείγματα αποχώρησης φαρμάκων από τη χώρα αυξάνονται.Το διακύβευμα, συνεπώς, αφορά τόσο την πρόσβαση στις θεραπείες του αύριο όσο και τη διασφάλιση των θεραπειών του σήμερα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική στρατηγική για το φάρμακο με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, πραγματικό έλεγχο της δαπάνης, προβλεψιμότητα, επενδυτικά κίνητρα και ισότιμη, απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία».

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