«Όλοι με πίεζαν να το κάνω»: Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς 15% στο ιρλανδικό ουίσκι

Δεν έγινε γνωστό από πότε θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Αμερικανού προέδρου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Όλοι με πίεζαν να το κάνω»: Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς 15% στο ιρλανδικό ουίσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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Την απόφασή του, μετά από πιέσεις που δέχθηκε όπως αποκάλυψε, στη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιρλανδία, αποκάλυψε ο Πρόεδρος Τραμπ και αφορά στην κατάργηση των αμερικανικών δασμών 15% στο ιρλανδικό ουίσκι.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, στο τέλος ενός τουρνουά γκολφ στην Ιρλανδία, ότι σκοπεύει να καταργήσει τον δασμό 15% που επιβάλλεται στο ιρλανδικό ουίσκι.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων του Irish Open αποκάλυψε ότι όλοι τον ρωτούσαν για το θέμα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από τους παίκτες του γκολφ.

«Όλοι με πίεζαν» να το κάνω, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Και είπα: “Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα καταργήσω τους δασμούς”» για το ιρλανδικό ουίσκι.

Το ιρλανδικό ουίσκι υπόκειται επί του παρόντος στον δασμό 15% που επέβαλε ο Τραμπ στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα άρει ορισμένους δασμούς στο ουίσκι του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο περιλαμβάνει το σκωτσέζικο ουίσκι και τα αποστάγματα που παράγονται στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η φαινομενικά αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ στο τέλος του τουρνουά έγινε δεκτή με δυνατά σφυρίγματα και επευφημίες από το πλήθος των θεατών.

Τον Μάιο, η Ένωση Ιρλανδικού Ουίσκι ζήτησε την κατάργηση των δασμών, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο βήμα θα βοηθούσε πολλές αμερικανικές εταιρείες που έχουν ιρλανδικά προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό τους και θα απέτρεπε την αβεβαιότητα για τους καταναλωτές.

Δεν δόθηκε χρονοδιάγραμμα πότε θα εφαρμοστεί η κατάργηση.

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