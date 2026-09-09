Τραμπ: Απαγορεύει τις εισαγωγές αλκοόλ, γαλακτοκομικών και μοτοσικλετών από τον Καναδά

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύει τις εισαγωγές αλκοολούχων ποτών, γαλακτοκομικών προϊόντων και μοτοσικλετών από τον Καναδά ως αντίδραση στα καναδικά αντίποινα στους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Λευκός Οίκος απαγορεύει ορισμένα προϊόντα όπως ο ορός γάλακτος και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ, ενώ αυξάνει τους δασμούς σε άλλα προϊόντα όπως τυριά και μηχανοκίνητα σκάφη.

Οι διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχουν παγώσει από τα τέλη Αυγούστου, παρά τις δηλώσεις για επιθυμία επίλυσης των εντάσεων.

Ο Καναδός υπουργός Εμπορίου χαρακτηρίζει τα μέτρα των ΗΠΑ «αδικαιολόγητα» και δεσμεύεται να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της χώρας.

Η απαγόρευση αφορά μόλις το 0,25% των καναδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ενώ θεωρείται ότι τα μέτρα αποσκοπούν περισσότερο στην πρόκληση οικονομικής ζημίας παρά στην αύξηση εσόδων. Snapshot powered by AI

Τις εισαγωγές αλκοολούχων ποτών, γαλακτομικών προϊόντων και μοτοσικλετών από τον Καναδά μπλοκάρουν οι ΗΠΑ μετά τους δασμούς - αντίποινα που ανακοίνωσε η καναδική κυβέρνηση για αμερικανικά προϊόντα.

Σε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Καναδάς κάνει διακρίσεις σε βάρος των ΗΠΑ και ανέφερε τις απαγορεύσεις των καναδικών προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε πλήρως ορισμένα προϊόντα, όπως ο ορός γάλακτος και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ. Παράλληλα οι αμερικανικοί δασμοί έχουν αυξηθεί περαιτέρω για άλλα προϊόντα, όπως τυριά, υποκατάστατα τυριών και μηχανοκίνητα σκάφη.

Ο κατάλογος των καναδικών προϊόντων που απαγορεύονται από τον Λευκό Οίκο περιλαμβάνει:

Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως ο ορός γάλακτος

Μελάσα ζαχαροκάλαμου

Μπύρες χωρίς αλκοόλ

Εκτενή κατάλογο προϊόντων κρασιού, ρούμι και βότκας

Μπύρες από βύνη

Μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων των μοτοποδηλάτων

Στα προϊόντα που υπόκεινται σε υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς περιλαμβάνονται:

Διάφορα είδη τυριών

Ακατέργαστα δέρματα

Χαρτί

Ορισμένα έπιπλα και στρώματα

Ορισμένα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου και του σιδήρου

Μηχανοκίνητα σκάφη

Αμαξάκια του γκολφ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ για καλάμια ψαρέματος

Ηλεκτρικούς πίνακες

Αξιωματούχοι των δύο χωρών έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία. Ωστόσο δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες ΗΠΑ - Καναδά για τους δασμούς από τότε που οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 6 Μαΐου 2025, στην Ουάσιγκτον. AP Photo/Evan Vucci

Ο υπουργός Εμπορίου του Καναδά, Ντομινίκ Λεμπλάν δήλωσε ότι τα τελευταία μέτρα των ΗΠΑ είναι «αδικαιολόγητα» και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των εργαζομένων, των οικογενειών και των επιχειρήσεων της χώρας. «Η κύρια προσοχή μας επικεντρώνεται σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε: Την ενίσχυση της εσωτερικής μας δύναμης, τη διαφοροποίηση των συνεργασιών μας στο εξωτερικό και την οικοδόμηση ενός ισχυρού Καναδά για όλους τους Καναδούς», τόνισε ο υπουργός Εμπορίου. Ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ και υποσχέθηκε να εργαστεί «με καλή πίστη» για την επίλυση των εντάσεων.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η απομάκρυνση της χώρας του από τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, τις ΗΠΑ «θα έχει το κόστος της». Περισσότερα από τα δύο τρίτα των συνολικών εξαγωγών του Καναδά κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ. Το 2025, οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών του Καναδά προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 687 εκατ. δολάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε 269 εκατ. δολάρια και οι μοτοσικλέτες σε 90 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο Στίβεν Μπράουν, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμβουλών και αναλύσεων, Capital Economics δήλωσε ότι η απαγόρευση εισαγωγών αφορούσε μόλις το 0,25% των εξαγωγών του Καναδά προς τις ΗΠΑ.

«Παρ’ όλα αυτά, η προθυμία του Τραμπ να επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών αποτελεί μια ακόμη απόδειξη, αν χρειαστεί, ότι αυτά τα τελευταία μέτρα αποσκοπούν στην πρόκληση οικονομικής ζημίας και όχι στην αύξηση των εσόδων», είπε ο Μπράουν.