Στα άκρα η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Καναδά: Σε ισχύ τα καναδικά αντίμετρα ύψους 20 δισ. δολαρίων

Ο Καναδάς επιβάλλει νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, καθώς εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ τους, εγείροντας ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Στα άκρα η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Καναδά: Σε ισχύ τα καναδικά αντίμετρα ύψους 20 δισ. δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέοι καναδικοί δασμοί που στοχεύουν σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων τέθηκαν επίσημα σε ισχύ σήμερα Τρίτη (8/9), στην τελευταία κλιμάκωση ενός ολοένα και πιο δαπανηρού εμπορικού πολέμου που έχει παγιδεύσει δύο μακροχρόνιους συμμάχους. Οι δασμοί ισχύουν για μια ποικιλία αμερικανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, τυριών, μεταλλικών εξαρτημάτων και προϊόντων ξύλου .

Τα φρέσκα ψάρια και ο αστακός ήταν επίσης στη λίστα, αλλά ο Καναδάς τα παρέλειψε αργότερα μετά από αντίδραση από τη βιομηχανία θαλασσινών του - ένα σημάδι της δύσκολης ισορροπίας που καλείται να επιτύχει καθώς αντεπιτίθεται στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του. Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Καναδοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έχει γίνει καμία κίνηση για την επανέναρξη των συνομιλιών μετά την κατάρρευσή τους στα τέλη Αυγούστου.

Προς το παρόν, οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι περιορισμένες, επειδή οι δασμοί καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος του ετήσιου εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Η πιο πιεστική ανησυχία είναι ένας πιθανός κύκλος αντιποίνων, ο οποίος θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερους και πιο εξαντλητικούς δασμούς που θα βλάψουν οικογένειες και επιχειρήσεις εκατέρωθεν των συνόρων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς εξακολουθεί να αναζητά μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που να είναι «ανθεκτική» και προς το συμφέρον και των δύο χωρών. «Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε και να επιτύχουμε αυτή τη συμφωνία όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι», είπε ο Κάρνεϊ.

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο του Καναδά. «Τους προσφέραμε την καλύτερη συμφωνία, την κοίταξαν κατάματα και άλλαξαν γνώμη», δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι η επικοινωνία με τους Καναδούς ήταν περιορισμένη από τότε που οι συνομιλίες κατέρρευσαν.

Καναδοί αξιωματούχοι έχουν γενικά δεσμευτεί να απαντούν «δολάριο προς δολάριο» σε τυχόν δασμούς των ΗΠΑ.Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος και οι βοηθοί του έχουν επανειλημμένα χλευάσει τους Καναδούς ομολόγους τους και το μέγεθος της οικονομίας και του στρατού του συμμάχου τους. Ο Τραμπ μάλιστα έχει ήδη απειλήσει με πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τον Καναδά και την Παρασκευή άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει να σταματήσει εντελώς το διμερές εμπόριο.Στη συνέχεια, ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την επίθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφέρθηκε στην καναδική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Bombardier, δηλώνοντας ότι δεν θα πωλούνται πλέον αεροσκάφη της στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Καναδά ότι θέτει εμπόδια στη δραστηριοποίηση των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών και επιχειρήσεων, ενώ παρότρυνε τους Αμερικανούς καταναλωτές να αποφεύγουν την αγορά ορισμένων καναδικών προϊόντων. «Αγοράστε αμερικανικά προϊόντα, πετάξτε με αμερικανικά αεροσκάφη, απολαύστε αμερικανικά ποτά και ροφήματα, κάντε βαρκάδα στη Λίμνη Αμερική», έγραψε ο Τραμπ.

Η διαμάχη με τον Καναδά δείχνει ότι ο Τραμπ παραμένει όσο ποτέ προσηλωμένος στην ανατρεπτική εμπορική στρατηγική του. Παρά τις δικαστικές ήττες, τις σφοδρές διεθνείς διαμάχες και την αυξανόμενη εγχώρια αντίδραση, οι δασμοί παραμένουν το προτιμώμενο εργαλείο του προέδρου στην προσπάθειά του να ενισχύσει την εγχώρια μεταποίηση και να μεσολαβήσει για καλύτερες εμπορικές συμφωνίες.«Αυτά τα αντίποινα είναι κακά για τις καναδικές επιχειρήσεις και καταναλωτές, και κακά για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές», δήλωσε ο Μπραντ Γουντ, ανώτερος διευθυντής εμπορίου και καινοτομίας στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου

Το ερώτημα τώρα, είπε, είναι αν ο Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τις απειλές του.Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος και οι βοηθοί του έρχονται σε αντιπαράθεση με τον Καναδά, βάζουν επίσης τις τελευταίες πινελιές σε μια λίστα νέων δασμών που στοχεύουν δεκάδες επιπλέον χώρες, τις οποίες η κυβέρνηση έχει κατηγορήσει ότι εμπλέκονται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Εντείνοντας περαιτέρω τις εντάσεις, ο Τραμπ απείλησε ακόμη και να μπλοκάρει κάθε εμπόριο που αφορά χώρες που εξάγουν περισσότερα στις ΗΠΑ από ό,τι εισάγουν από αυτές. Επί του παρόντος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα σε αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν δεκάδες εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων πολλών στην Ευρώπη και την Ασία.

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Η εμπορική διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά έλαβε δημοσιότητα τον Ιούλιο, αφότου ο Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά ότι κάνει διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών βιομηχανιών. Σε απάντηση, υποσχέθηκε να επιβάλει δασμούς 50% σε επιλεγμένα καναδικά προϊόντα, εκτός εάν οι δύο πλευρές καταφέρουν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία εντός 30 ημερών.

Οι συνομιλίες είχαν συνεχιστεί για μήνες και σε διάφορα σημεία τον Αύγουστο, ο Τραμπ φαινόταν σίγουρος ότι μια λύση ήταν εφικτή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν πριν από την προθεσμία που έθεσε, ωθώντας και τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορηθούν για την ακύρωση των διαπραγματεύσεων με παράλογες απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής.Ως αποτέλεσμα, η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς τον Αύγουστο σε εκατοντάδες καναδικά εισαγόμενα προϊόντα ( κρασί, τυριά, ρούχα και μπαστούνια του χόκεϊ)

Ο Κάρνεϊ και άλλοι Καναδοί υποσχέθηκαν αμέσως να ανταποδώσουν με τους δικούς τους δασμούς σε παρόμοια προϊόντα μετά την αργία της Labor Day. .Έκτοτε, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν απαντήσει με απειλές και απροκάλυπτο χλευασμό, με τον Τραμπ να υπογράφει ακόμη και εκτελεστικό διάταγμα που επιδιώκει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερική. Ο πρόεδρος έχει επιτεθεί στους πολιτικούς ηγέτες του Καναδά και την Κυριακή, έβαλε στο στόχαστρο και το νόμισμά του.«Η ανισορροπία του δολαρίου του Καναδά με τις ΗΠΑ είναι απαράδεκτη», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έτσι συμβαίνει εδώ και χρόνια, αλλά όχι πια!»

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