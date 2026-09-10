Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμάλ Κλούνεϊ: Επί τάπητος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σημειώνεται πως η Αμάλ Κλούνεϊ, βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμάλ Κλούνεϊ: Επί τάπητος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συναντήθηκαν με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, με έμφαση στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.
  • Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο παρελθόν.
  • Η Αμάλ Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO που θα πραγματοποιηθεί το ίδιο βράδυ.
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Συνάντηση με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, είχαν σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Αμάλ Κλούνεϊ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Σημειώνεται πως η Αμάλ Κλούνεϊ, βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.

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