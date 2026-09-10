Συνάντηση Μητσοτάκη με Αμάλ Κλούνεϊ: Επί τάπητος η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συναντήθηκαν με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, με έμφαση στην επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο παρελθόν.

Η Αμάλ Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO που θα πραγματοποιηθεί το ίδιο βράδυ. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, είχαν σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Σημειώνεται πως η Αμάλ Κλούνεϊ, βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.

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