Θεσσαλονίκη: 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά κάνοντας μπάρμπεκιου - Η ποινή του
«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» δήλωσε στην απολογία του ο 40χρονος
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Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.
«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» απολογήθηκε ο 40χρονος που ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα γiα διακοπές.
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