Θεσσαλονίκη: 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά κάνοντας μπάρμπεκιου - Η ποινή του

«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» δήλωσε στην απολογία του ο 40χρονος

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Θεσσαλονίκη: 40χρονος Πολωνός προκάλεσε φωτιά κάνοντας μπάρμπεκιου - Η ποινή του
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.

«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» απολογήθηκε ο 40χρονος που ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα γiα διακοπές.

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