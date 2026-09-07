Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

Η θανατική ποινή χρησιμοποιείται από τις αιγυπτιακές αρχές για εγκλήματα όπως τρομοκρατία, φόνος εκ προμελέτης, βιασμός και διακίνηση ναρκωτικών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σάρα Χαλίφα και άλλοι 11 καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχονισμό για παρασκευή, προώθηση συνθετικών ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων στο Καΐρο.
  • Η Χαλίφα, γνωστή παρουσιάστρια, δήλωσε ότι αδικήθηκε και εκλιπαρούσε για έλεος, ενώ ανέφερε ότι πάσχει από όγκο.
  • Η απόφαση βασίστηκε σε 20 μαρτυρίες και φωτογραφικά στοιχεία, με κατάσχεση πάνω από 750 κιλά ναρκωτικών αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου.
  • Η θανατική ποινή δεν είναι οριστική και μπορεί να ασκηθεί έφεση μετά τη συμβουλή του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου.
  • Πέρυσι, πάνω από 500 θανατικές ποινές εκδόθηκαν στην Αίγυπτο, ενώ 23 κρατούμενοι εκτελέστηκαν, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Επιτροπή για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες.
Snapshot powered by AI

Η Σάρα Χαλίφα και άλλοι 11 καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Καΐρου σε θάνατο με απαγχονισμό με την κατηγορία της παρασκευής, προώθησης και εμπορίας συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και της κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών χωρίς άδεια.

Η Χαλίφα, 39 ετών, η οποία είναι περισσότερο γνωστή στην Αίγυπτο για την παρουσίαση του «Mission Impossible», ενός προγράμματος που ασχολείται με το έγκλημα και την ασφάλεια, στο άκουσμα της θανατικής ποινής ξέσπασε.

«Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον ισχυρότερο όρκο, ότι έχω αδικηθεί», φέρεται να ούρλιαξε από το δικαστήριο, σύμφωνα με το CNN.

Έκλαψε κατά τη διάρκεια της καταδίκης, εκλιπαρώντας για «έλεος και ανθρωπιά».

Σε δραματικά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη δίκη της, η Χαλίφα φέρεται να είπε στο δικαστήριο πώς έπασχε από όγκο.

Η απόφαση ήρθε αφού το δικαστήριο συμβουλεύτηκε τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου για τη θρησκευτική του γνώμη, μια διαδικασία που απαιτείται από την αιγυπτιακή νομοθεσία σε υποθέσεις θανατικής ποινής. Η ετυμηγορία δεν είναι οριστική σε αυτό το στάδιο και υπόκειται σε έφεση.

Η κρατική εφημερίδα al-Ahram ανέφερε ότι η δίκη βασίστηκε σε 20 καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικά στοιχεία για τις φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες της Χαλίφα.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν δύο διαμερίσματα ως εργαστήρια για την «αποθήκευση και παρασκευή των ναρκωτικών».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, «οι ανακριτές κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών και πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους». Οι αιγυπτιακές εκθέσεις υπολόγισαν την αγοραία αξία τους, μετά την παρασκευή, σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο.

Επιπλέον εννέα κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και άλλοι επτά αθωώθηκαν.

Η Χαλίφα, η οποία έχει 2.6 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, συνελήφθη τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσει την κλινική αισθητικής χειρουργικής της.

Η θανατική ποινή χρησιμοποιείται από τις αιγυπτιακές αρχές για εγκλήματα όπως τρομοκρατία, φόνος εκ προμελέτης, βιασμός και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τα δικαστήρια στο παρελθόν έχουν επιβάλει θανατικές ποινές «μετά από κατάφωρα άδικες δίκες».

Η Αιγυπτιακή Επιτροπή για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες ισχυρίστηκε ότι πάνω από 500 θανατικές ποινές εκδόθηκαν πέρυσι. Η χώρα εκτέλεσε 23 κρατούμενους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος, δεν υπάρχει plan B ενισχύσεων»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Πιο κοντά Ρωσία - Βόρεια Κορέα: Εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα στα κοινά σύνορά τους

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στη Super League

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Το Ισραήλ συμπεριφέρεται «λίγο παράλογα» στη Γάζα λόγω των εκλογών

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η δοκιμαστική πτήση του Phantom 24 ώρες πριν από την τραγωδία - Βίντεο

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη η πρώην σύντροφος του 38χρονου για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας

20:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χάκερς έκλεψαν 4.000 bitcoin αξίας 320 εκατ. δολαρίων και επέστρεψαν 3.400 - Γιατί κράτησαν 600

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Καούρα: Τι να φάτε, τι να περιορίσετε και πότε έχει σημασία ο χρονισμός των γευμάτων

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

20:18LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη εμφάνιση στο δελτίο του ΑΝΤ1

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα 4 μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή – Το επικρατέστερο σενάριο για την απότομη απώλεια ύψους

20:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Γνωστός κομμωτής έκλεψε φυλαχτό και γυαλιά ηλίου 1.000 ευρώ από κατάστημα

20:01ΚΑΙΡΟΣ

Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 66 ετών στην Ελλάδα

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Εγκαινίασε φράχτη 200 χιλιομέτρων στα σύνορα με τη Ρωσία - Στοίχισε 356 εκατ. ευρώ 

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Οδηγίες στις εργαζόμενες στον Πύργο του Άιφελ να γίνουν «αόρατες» για την επίσκεψη Ινδουιστών

19:43ΥΓΕΙΑ

Πώς να κρατήσετε τους καρπούς σας δυνατούς και υγιείς όσο μεγαλώνετε

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος που έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε Lamborghini

19:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Mεγιστάνας των hedge funds εγκαταλείπει τη Βρετανία και έρχεται στην Ελλάδα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα Μέγκαν και Χάρι – Οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

20:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Γνωστός κομμωτής έκλεψε φυλαχτό και γυαλιά ηλίου 1.000 ευρώ από κατάστημα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα 4 μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή – Το επικρατέστερο σενάριο για την απότομη απώλεια ύψους

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

20:01ΚΑΙΡΟΣ

Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 66 ετών στην Ελλάδα

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Δεν έχουν βασιλικά καθήκοντα Μέγκαν και Χάρι – Οι τίτλοι τους είναι σε αναστολή

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος που έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε Lamborghini

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ