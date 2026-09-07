Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

Snapshot Η Σάρα Χαλίφα και άλλοι 11 καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχονισμό για παρασκευή, προώθηση συνθετικών ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων στο Καΐρο.

Η Χαλίφα, γνωστή παρουσιάστρια, δήλωσε ότι αδικήθηκε και εκλιπαρούσε για έλεος, ενώ ανέφερε ότι πάσχει από όγκο.

Η απόφαση βασίστηκε σε 20 μαρτυρίες και φωτογραφικά στοιχεία, με κατάσχεση πάνω από 750 κιλά ναρκωτικών αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου.

Η θανατική ποινή δεν είναι οριστική και μπορεί να ασκηθεί έφεση μετά τη συμβουλή του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου.

Πέρυσι, πάνω από 500 θανατικές ποινές εκδόθηκαν στην Αίγυπτο, ενώ 23 κρατούμενοι εκτελέστηκαν, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Επιτροπή για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες. Snapshot powered by AI

Η Σάρα Χαλίφα και άλλοι 11 καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Καΐρου σε θάνατο με απαγχονισμό με την κατηγορία της παρασκευής, προώθησης και εμπορίας συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και της κατοχής και μεταφοράς πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών χωρίς άδεια.

Η Χαλίφα, 39 ετών, η οποία είναι περισσότερο γνωστή στην Αίγυπτο για την παρουσίαση του «Mission Impossible», ενός προγράμματος που ασχολείται με το έγκλημα και την ασφάλεια, στο άκουσμα της θανατικής ποινής ξέσπασε.

«Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον ισχυρότερο όρκο, ότι έχω αδικηθεί», φέρεται να ούρλιαξε από το δικαστήριο, σύμφωνα με το CNN.

Έκλαψε κατά τη διάρκεια της καταδίκης, εκλιπαρώντας για «έλεος και ανθρωπιά».

Σε δραματικά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη δίκη της, η Χαλίφα φέρεται να είπε στο δικαστήριο πώς έπασχε από όγκο.

من شاشات التلفاز الى حبل المشنقه



الإعدام شنقًا لسارة خليفة و ١٢ متهمًا في قضية المخدرات الكبرى



قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و ١٢ متهمًا آخرين، بالإعدام شنقًا، بتهم تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب… pic.twitter.com/s0qkxV5JAZ — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@Aaaxxxx) September 6, 2026

Η απόφαση ήρθε αφού το δικαστήριο συμβουλεύτηκε τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου για τη θρησκευτική του γνώμη, μια διαδικασία που απαιτείται από την αιγυπτιακή νομοθεσία σε υποθέσεις θανατικής ποινής. Η ετυμηγορία δεν είναι οριστική σε αυτό το στάδιο και υπόκειται σε έφεση.

Η κρατική εφημερίδα al-Ahram ανέφερε ότι η δίκη βασίστηκε σε 20 καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικά στοιχεία για τις φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες της Χαλίφα.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν δύο διαμερίσματα ως εργαστήρια για την «αποθήκευση και παρασκευή των ναρκωτικών».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, «οι ανακριτές κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών και πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους». Οι αιγυπτιακές εκθέσεις υπολόγισαν την αγοραία αξία τους, μετά την παρασκευή, σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο.

Επιπλέον εννέα κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και άλλοι επτά αθωώθηκαν.

Η Χαλίφα, η οποία έχει 2.6 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, συνελήφθη τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσει την κλινική αισθητικής χειρουργικής της.

Η θανατική ποινή χρησιμοποιείται από τις αιγυπτιακές αρχές για εγκλήματα όπως τρομοκρατία, φόνος εκ προμελέτης, βιασμός και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τα δικαστήρια στο παρελθόν έχουν επιβάλει θανατικές ποινές «μετά από κατάφωρα άδικες δίκες».

Η Αιγυπτιακή Επιτροπή για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες ισχυρίστηκε ότι πάνω από 500 θανατικές ποινές εκδόθηκαν πέρυσι. Η χώρα εκτέλεσε 23 κρατούμενους.

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