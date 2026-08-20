Κατάθεση - καταπέλτης για Ζούκερμπεργκ: Η ασφάλεια των παιδιών δεν ήταν προτεραιότητα

Ο πρώην μηχανικός της Facebook για θέματα ασφάλειας, Αρτούρο Μπεντζάρ υποστήριξε στη δίκη ότι η Meta και ο ιδρυτής της γνώριζαν ότι τα προϊόντα τους βλάπουν ανηλίκους αλλά έδωσαν προτεραιότητα στα έσοδα από διαφημίσεις και την ανάπτυξη της εταιρείας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κατάθεση - καταπέλτης για Ζούκερμπεργκ: Η ασφάλεια των παιδιών δεν ήταν προτεραιότητα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αρτούρο Μπεντζάρ κατέθεσε ότι η Meta και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ γνώριζαν από το 2021 ότι τα προϊόντα τους βλάπτουν ανηλίκους, αλλά προτεραιότητα είχαν τα έσοδα από διαφημίσεις.
  • Ο Μπεντζάρ ανέφερε ότι ο αλγόριθμος της Meta προωθούσε επιβλαβές περιεχόμενο σε ανηλίκους, όπως σεξουαλικές και βίαιες εικόνες, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα.
  • Ενημέρωσε προσωπικά τον Ζούκερμπεργκ τουλάχιστον 100 φορές και έστειλε email το 2021 προειδοποιώντας για τη βλάβη στην ευημερία των εφήβων, αλλά δεν έλαβε απάντηση.
  • Η λειτουργία της «ατελείωτης κύλισης» ενίσχυε την εξάρτηση των χρηστών και αύξανε τα διαφημιστικά έσοδα της Meta, παρά τις αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά.
  • Ο Μπεντζάρ, μετά την αποχώρησή του το 2021, κατήγγειλε δημόσια τις πρακτικές της Meta και περιέγραψε την ανεπαρκή αντιμετώπιση καταγγελιών κακοποίησης στο Instagram, βασισμένος και σε προσωπική εμπειρία με την κόρη του.
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«Με βάση την εμπειρία μου όταν ο Μαρκ αναγάγει κάτι σε προτεραιότητα, κινεί βουνά». Αυτό υποστήριξε ο πρώην μηχανικός της Facebook για θέματα ασφάλειας, Αρτούρο Μπεντζάρ, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη της Μeta ότι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ γνώριζε από το 2021 ότι τα προϊόντα του βλάπτουν τους ανήλικους αλλά έβαλε πάνω από όλα τα έσοδα από διαφημίσεις.

Στην κατάθεσή του ο Μπεντζάρ περιέγραψε ουσιαστικά μία κατάσταση όπου ήταν κοινό μυστικό ότι ο αλγόριθμος βλάπτει ανήλικους και τους εκθέτει σε σεξουαλικό και βίαιο περιεχόμενο αλλά ουδείς έπραττε κάτι για αυτό.

Σύμφωνα με τον Μπεντζάρ η εταιρεία γνώριζε τη βλάβη που προκαλούσαν τα προϊόντα της στα παιδιά, η οποία περιλάμβανε τις προτάσεις της που προωθούσαν περιεχόμενο από σεξουαλικούς παραβάτες καθώς και βίαιες και σεξουαλικές εικόνες. Ανέφερε ότι έθεσε επανειλημμένα το ζήτημα σε διάφορα στελέχη του Facebook και του Instagram, αλλά ότι αυτά δεν έκαναν σχεδόν τίποτα για να το επιλύσουν.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι ενημέρωσε τον ίδιο τον CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ για θέματα που αφορούσαν τα προϊόντα. Εκτίμησε ότι μαζί του τουλάχιστον 100 φορές. Μάλιστα μίλησε και για το email που έστειλε στο Ζούκερμπεργκ το 2021 και τον προειδοποιούσε για συνεχείς αναφορές σχετικά με επιβλαβές περιεχόμενο και βλάβη στην ευημερία των εφήβων στο Facebook και το Instagram.

Ο Μπεντζάρ είπε ότι έστειλε email στον Ζούκερμπεργκ αφού ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε δημοσίως ότι η εταιρεία δεν δίνει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ασφάλειας. «Ένιωσα ότι δημιούργησε μια ψευδή και παραπλανητική εντύπωση σχετικά με τη δέσμευση του Facebook απέναντι στους νέους», κατέθεσε ο Μπεντζάρ.

Ο βασικός λόγος που έστειλε το email στον ίδιο τον Ζούκερμπεργκ ήταν επειδή όταν «ο Μαρκ αναγάγει κάτι σε προτεραιότητα, κινεί βουνά». «Σας απάντησε ποτέ;», ρώτησε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τις αμερικανικές πολιτείες. «Όχι, δεν έλαβα καμία απάντηση από αυτόν» είπε ο Μπεντζάρ.

Ζούκερμπεργκ

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Διήμερη κατάθεση

Ο Μπεντζάρ ήταν ο πρώτος μάρτυρας στην πολύκροτη δίκη της Meta και κατέθετε επί δύο ημέρες. Ο πρώην εργαζόμενος της Facebook μίλησε για την έρευνά του σχετικά με τις βλάβες που υφίστανται τα παιδιά, καθώς και για την εξάρτηση της Meta από τη διαφήμιση ως πηγή εσόδων.

Ανέφερε ότι λειτουργίες όπως η «ατελείωτη κύλιση» (infinite scroll), οι οποίες έχουν περιγραφεί ως παράγοντες που κρατούν τους χρήστες κολλημένους στα κοινωνικά δίκτυα, αποτέλεσαν πηγή κερδών για τη Meta.«Όσο περισσότερο κύλιση κάνεις, τόσο περισσότερες προβολές έχεις, τόσο περισσότερες διαφημίσεις πουλάς, τόσο περισσότερα έσοδα αποκομίζεις», κατέθεσε ο Μπεντζάρ.

Ο μηχανικός ασφάλειας εργάστηκε σε ανώτερες θέσεις στη Meta για περίπου οκτώ χρόνια, σε δύο ξεχωριστές περιόδους, και από την αποχώρησή του το 2021 επικρίνει δημόσια τις πρακτικές της εταιρείας όσον αφορά την μεταχείριση των ανήλικων.

Έχει καταθέσει ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ και έχει εμφανιστεί ως μάρτυρας σε άλλες υποθέσεις κατά μέσων κοινωνικής δικτύωσης για βλάβη σε παιδιά. Ένα από τα κίνητρά του Μπεντζάρ για να ασχοληθεί αρχικά με το ζήτημα εντός της εταιρείας ήταν το πώς αντιμετωπιζόταν η δική του έφηβη κόρη στο Instagram.

Είπε ότι δέχτηκε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και φωτογραφίες ανδρικών γεννητικών οργάνων, καθώς και προσβολές ως προ το φύλο της. Αργότερα, η κόρη του είπε στον πατέρα της ότι η αναφορά αυτών των καταχρήσεων μέσω των καθιερωμένων διαδικασιών του Instagram ήταν είτε αναποτελεσματική είτε αδύνατη.

Ο Μπεντζάρ ανέφερε ότι άρχισε να διεξάγει έρευνες σχετικά με τις εμπειρίες των εφήβων στο Instagram. Διαπίστωσε ότι το 51% των χρηστών απάντησε «ναι» στο ερώτημα αν είχαν βιώσει δυσάρεστες ή επιβλαβείς εμπειρίες κατά τις προηγούμενες επτά ημέρες. Από αυτούς τους χρήστες, το περιεχόμενο αφαιρέθηκε μόνο στο 0,02% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την κατάθεσή του.Σε μια σύντομη συζήτηση ο δικηγόρος της Meta προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάθεση του Μπεντζάρ.

Προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι σχέσεις του μηχανικού τόσο με την εταιρεία δεν ήταν οι καλύτερες θέτοντας ερωτήσεις όπως: «Είχατε την υποστήριξη του κ. Ζούκερμπεργκ;», «Δεν αποχωρήσατε σε κακές σχέσεις;» και «Είστε ακόμα περήφανος για τη δουλειά που κάνατε στη Meta;». Σε όλες τις ερωτήσεις, ο Μπεντζάρ απάντησε: «Ναι».

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