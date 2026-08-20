Μπέιμπι σίτερ, κατά συρροή απαγωγέας - Πλάνα από τη διάσωση 2 παιδιών, κλειδωμένα σε τρέιλερ

Snapshot Μπέιμπι σίτερ στην Τζόρτζια συνελήφθη ως κατά συρροή απαγωγέας μετά τη διάσωση δύο παιδιών που βρέθηκαν κλειδωμένα σε τρέιλερ υπό ακατάλληλες συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες.

Η μπέιμπι σίτερ, Λεκίσα Μπράουν, κατηγορείται για δύο απαγωγές και δύο υποθέσεις σκληρότητας πρώτου βαθμού σε παιδιά, ενώ κρατείται στις φυλακές της κομητείας Φούλτον.

Υπάρχουν εκκρεμή εντάλματα σύλληψης εναντίον της Μπράουν σε Τζόρτζια και Αλαμπάμα, συμπεριλαμβανομένης απαγωγής νεογέννητου το 2021 και παρεμπόδισης αστυνομικής έρευνας.

Η υπόθεση στην Αλαμπάμα περιλαμβάνει υποψίες για εξαφάνιση βρέφους και ύποπτη δραστηριότητα στη αυλή της Μπράουν, χωρίς όμως επιβεβαίωση για το αν γέννησε ή όχι.

Τα παιδιά που διασώθηκαν επανενώθηκαν με τη μητέρα τους και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές ώρες για μία οικογένεια στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν η μπέιμπι σίτερ που προσέλαβε η μητέρα για τα δύο κοριτσάκια της, αποδείχθηκε κατά συρροή απαγωγέας παιδιών.

Η Ελίσια Ρέντινγκ, είχε προσλάβει για πρώτη φορά τη Λεκίσα Μπράουν για να προσέχει τις κόρες της, Zόλα Κούπερ, 4 ετών, και την 11 μηνών αδερφή της, Νόρα, την εξαφάνιση των οποίων ανέφερε στις 10.30 μ.μ. της Κυριακής, όταν η Μπράουν δεν τις επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου όπως είχε συμφωνηθεί.

Εκδόθηκε Amber Alert καθώς η αστυνομία άρχισε αμέσως να αναζητά τα παιδιά. Εντοπίστηκε το σήμα του κινητού της περίπου πέντε μίλια μακριά από το σημείο όπου εθεάθησαν για τελευταία φορά τα κορίτσια, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα, ότι οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην τοποθεσία άκουσαν ένα παιδί να κλαίει μέσα από ένα τρέιλερ που βρισκόταν σε ένα πάρκινγκ κάτω από τον καυτό ήλιο της Τζόρτζια.

Γύρω στις 12.30 μ.μ. της Δευτέρας, περίπου 14 ώρες μετά την αναφορά της εξαφάνισης των κοριτσιών και δύο ημέρες από την τελευταία φορά που εθεάθησαν, η αστυνομία της Ατλάντα εισέβαλε στο τρέιλερ για να σώσει τα κορίτσια.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει έναν αστυνομικό να προσπαθεί να σπάσει την κλειδαριά στο εξωτερικό του τρέιλερ πριν πλησιάσει ένας άλλος αστυνομικός με κόφτες μπουλονιών.

Περίπου μισή ντουζίνα πάνοπλοι αστυνομικοί φαίνονται σε όλο το βίντεο καθώς η αστυνομία συλλαμβάνει την Μπράουν.

Οι αστυνομικοί φαίνονται να μπαίνουν στο τρέιλερ και να περνούν τα δύο κορίτσια ανάμεσά τους σε ασφαλές μέρος πριν αρπάξουν την Μπράουν και της περάσουν χειροπέδες.

A frantic search for two young Atlanta sisters ended with officers finding both girls locked in the back of a trailer in sweltering temperatures.



The girls’ mother told police she had left the children with a babysitter, Lakesha Brown, while she went out to dinner.



But when she… pic.twitter.com/WusJCBSorZ — Fox News (@FoxNews) August 19, 2026

Οι ερευνητές περιέγραψαν τις συνθήκες μέσα στο τρέιλερ ως «ακάθαρτες και ακατάλληλες» με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Η Ζόλα και η Νόρα σύντομα «επανενώθηκαν με τη μητέρα τους καλά στην υγεία τους», σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα.

Η Μπράουν κρατείται στις φυλακές της κομητείας Φούλτον και κατηγορείται για συνολικά 4 αδικήματα, δύο απαγωγές και δύο για σκληρότητα πρώτου βαθμού σε παιδιά.

Τα αρχεία ωστόσο δείχνουν μία ανησυχητική διάσταση, καθώς εναντίον της Μπράουν εκκρεμούν άλλα δύο εντάλματα σε τζόρτζια και Αλαμπάμα.

Στην υπόθεση της Αλαμπάμα, η Μπράουν κατηγορήθηκε για την απαγωγή ενός νεογέννητου μόλις 4 ημερών το 2021.

Η Μπράουν φέρεται να είχε συμφωνήσει να βοηθήσει τη μητέρα του βρέφους, πριν εξαφανιστεί μαζί του, όταν η μητέρα του αποκοιμήθηκε. Το νεογέννητο τελικά ανασύρθηκε με ασφάλεια από την αστυνομία.

Η φερόμενη ως απαγωγέας δήλωσε αθώα για την υπόθεση και είχε προγραμματιστεί να δικαστεί τον Μάιο, αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στην υπόθεση της Αλαμπάμα, η Μπράουν κατηγορήθηκε πέρυσι ότι παρεμπόδισε μια αστυνομική έρευνα και είπε ψέματα στους ντετέκτιβ αφού κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ευημερίας σε ένα μωρό που φέρεται να γέννησε η γυναίκα και είχε εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι της Μπράουν τον Αύγουστο του 2025, αφού ο πατέρας του φερόμενου ως αγνοούμενου παιδιού είχε λάβει μια φωτογραφία του στην οποία όπως είπε το μωρό «δεν φαινόταν ζωντανό».

Η αστυνομία δεν βρήκε κανένα σημάδι βρέφους εκτός από ένα πακέτο πάνες για νεογέννητο με την Μπράουν να ισχυρίζεται ότι τα χρησιμοποίησε για ένα άλλο αγόρι έξι μηνών που ζούσε στο σπίτι.

Σε μια δεύτερη επίσκεψη στο σπίτι αργότερα εκείνη την ημέρα, οι πάνες είχαν εξαφανιστεί. Η Μπράουν αρνήθηκε ότι γέννησε πρόσφατα, αλλά οι φωτογραφίες που έλαβαν οι ερευνητές την έδειχναν να φαίνεται έγκυος και τα μηνύματα έδειχναν μέλη της οικογένειας να συζητούν για τη γέννηση ενός κοριτσιού.

Και η ιστορία γίνεται ακόμα πιο περίεργη, όταν εντοπίζονται στην αυλή του σπιτιού της δύο καμένα βαρέλια με το ένα να είχε «πολλά σκουλήκια».

Η έκθεση της αστυνομίας δεν αναφέρει ρητά καμία σχέση μεταξύ των καμένων βαρελιών και του φερόμενου ως αγνοούμενου παιδιού και δεν επιβεβαιώνει εάν η Μπράουν γέννησε.

Η υπόθεση αρχικά χαρακτηρίστηκε ως «ύποπτη δραστηριότητα», αλλά τον Δεκέμβριο του 2025 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Μπράουν σε σχέση με τον έλεγχο πρόνοιας. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στην αλλαγή ή για ποιες κατηγορίες καταζητούνταν η Μπράουν.

Οι εισαγγελείς της Αλαμπάμα ζήτησαν την έκδοσή της στην πολιτεία, ώστε να δικαστεί για την κατηγορία της απαγωγής της το 2021.