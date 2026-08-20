Η ξηρασία αδειάζει τα ποτάμια της Ευρώπης: Αναδύθηκε το ατμόπλοιο Slovenian, ο «Τιτανικός του Σάβα»

Η ταραχώδης ιστορία του ρυμουλκού που επέζησε από δύο πολέμους

Δημήτρης Δρίζος

Η ξηρασία αδειάζει τα ποτάμια της Ευρώπης: Αναδύθηκε το ατμόπλοιο Slovenian, ο «Τιτανικός του Σάβα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παρατεταμένη ξηρασία και οι καύσωνες προκαλούν κρίση νερού στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας αρχαία ναυάγια σε ποτάμια.
  • Στη Σερβία, η πτώση των νερών του ποταμού Σάβα αποκάλυψε το ναυάγιο του ατμόπλοιου-ρυμουλκού Slovenian, βυθισμένο από το 1945.
  • Το ατμόπλοιο κατασκευάστηκε το 1913, συμμετείχε σε δύο παγκόσμιους πολέμους και βυθίστηκε λόγω γερμανικής νάρκης ενώ μετέφερε τραυματίες στρατιώτες.
  • Στα σύνορα Σερβίας-Ρουμανίας, η πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε ναζιστικά πολεμικά πλοία, φορτωμένα με όπλα και εκρηκτικά.
  • Σε Ιταλία και Βουλγαρία, η ξηρασία αποκάλυψε αρχαία μνημεία και οστά εξαφανισμένου μαμούθ, προσφέροντας σημαντικές αρχαιολογικές αποκαλύψεις.
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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση νερού, που προκαλείται από την παρατεταμένη ξηρασία και τους καύσωνες, οι οποίοι στεγνώνουν σταδιακά σημαντικούς υδάτινους δρόμους σε ολόκληρη την ήπειρο. Η κλιματική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει ένα ιστορικό φαινόμενο, φέρνοντας στην επιφάνεια αρχαία ναυάγια που παρέμεναν για δεκαετίες ανέγγιχτα στον πυθμένα ποταμών, οι οποίοι πλέον έχουν μετατραπεί σε ρηχά ρυάκια.

Στη Σερβία, η δραματική υποχώρηση των νερών του ποταμού Σάβα αποκάλυψε τα σκουριασμένα απομεινάρια ενός επιβλητικού ατμόπλοιου-ρυμουλκού που χρονολογείται από τις αρχές του 20ού αιώνα. Το πλοίο βρίσκεται κοντά στην πόλη Σρέμσκα Μίτροβιτσα, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, Βελιγραδίου. Οι κάτοικοι της περιοχής και η διοίκηση του δημοτικού μουσείου επιβεβαιώνουν ότι το ναυάγιο, αν και είχε εμφανιστεί μερικώς στην επιφάνεια σε σπάνιες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αποκαλυφθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Η ταραχώδης ιστορία του ρυμουλκού που επέζησε από δύο πολέμους

Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1913 σε ναυπηγείο της Βουδαπέστης, στην τότε Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία. Είχε μήκος 54 μέτρα και αρχικά ονομαζόταν Vag, από τον ομώνυμο ποταμό της Σλοβακίας.

Το πλοίο διέθετε ατμομηχανή και χρησιμοποιούνταν για τη ρυμούλκηση βαρέων φορτίων μεταξύ των διαφόρων πόλεων που βρίσκονταν στις όχθες του Δούναβη.

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδιοκτησία του πέρασε στο νεοσύστατο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, ως μέρος των πολεμικών επανορθώσεων. Τότε ήταν που το πλοίο μετονομάστηκε σε Slovenian.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ατμόπλοιο πέρασε υπό γερμανικό έλεγχο και το 1944 χρησιμοποιήθηκε από τις γιουγκοσλαβικές αντιφασιστικές δυνάμεις.

Η μακρά πορεία του, όμως, έμελλε να τελειώσει τραγικά στα τέλη Απριλίου του 1945. Ενώ μετέφερε τραυματισμένους στρατιώτες προς τη Δύση, προσέκρουσε κατά λάθος σε γερμανική νάρκη και βυθίστηκε, ακριβώς στο σημείο όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Σε τοπικό επίπεδο είναι γνωστό ως ο «Τιτανικός του Σάβα», καθώς θεωρείται το πιο διάσημο και επιβλητικό ναυάγιο της περιοχής.

https://www.instagram.com/p/Db6DKssCEl2/

Πολεμικά πλοία και ναυάγια χιλιάδων ετών αποκαλύπτονται στα ευρωπαϊκά ποτάμια

Το Slovenian αποτελεί το πιο πρόσφατο εντυπωσιακό ιστορικό εύρημα που προκάλεσε η υποχώρηση των υδάτων των ποταμών.

Στα σύνορα της Σερβίας με τη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη έχει αποκαλύψει τα σκουριασμένα απομεινάρια πολυάριθμων πλοίων του γερμανικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ορισμένα από αυτά εξακολουθούν να είναι φορτωμένα με όπλα και εκρηκτικά και βυθίστηκαν σκόπιμα για να εμποδίσουν την προέλαση των σοβιετικών δυνάμεων κατά την υποχώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων.

Στην Ιταλία, η ξηρασία αποκάλυψε τις προβλήτες μιας αρχαίας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τίβερη, η οποία κάποτε χρησιμοποιούνταν από Ρωμαίους αυτοκράτορες και άρχισε να καταρρέει από τον 3ο αιώνα.

Στη Βουλγαρία, ερευνητές έχουν ανασύρει από την άμμο του Δούναβη θραύσματα οστών ενός εξαφανισμένου μαμούθ, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό εύρημα στον μακρύ κατάλογο αρχαιολογικών και ιστορικών αποκαλύψεων που προκαλεί η ακραία υποχώρηση των νερών.

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