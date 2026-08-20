Οικογένεια περνούσε από τα διόδια χωρίς να πληρώνει για 6 μήνες:Ο «λογαριασμός» έφτασε τα 3.000 ευρώ
Οι αρχές είχαν ήδη ταυτοποιήσει τα οχήματα και έστησαν έλεγχο στον επόμενο σταθμό διοδίων για να τους σταματήσουν
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Για έξι μήνες περνούσαν από τα γαλλικά διόδια χωρίς να πληρώνουν, χρησιμοποιώντας μία πρακτική τόσο απλή που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι θα πετύχει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η βρετανική οικογένεια είχε οργανώσει τη διαδικασία με τρία αυτοκίνητα και φρόντιζε να επαναλαμβάνει την ίδια πρακτική όταν έφτανε στους σταθμούς διοδίων. Το σχέδιο λειτούργησε για μήνες, μέχρι που οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση τους και οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα οχήματα.
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