Αγνώριστος ο Μπιλ Κλίντον στα νιάτα του – Η φωτογραφία με το μακρύ μαλλί και το μούσι

Η Χίλαρι Κλίντον γιόρτασε τα 80ά γενέθλια του συζύγου της, Μπιλ Κλίντον, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους μία σπάνια ματιά στη μακρόχρονη σχέση τους.

Η πρώην πρώτη κυρία δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την κοινή ζωή με τον Μπιλ Κλίντον, μεταξύ των οποίων και ορισμένα εντυπωσιακά στιγμιότυπα στα οποία ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σχεδόν αγνώριστος.

Η Χίλαρι τίμησε τον άνδρα της με μία τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σχέση τους, τη γέννηση της κόρης τους, Τσέλσι, οικογενειακές γιορτές, αλλά και στιγμές από τον χορό τους, στην εκδήλωση της προεδρικής ορκωμοσίας.

https://www.instagram.com/p/DcORrcGjIXZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Χρόνια πολλά, αγαπημένε μου Μπιλ. Ογδόντα χρόνια μίας εξαιρετικής ζωής και αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω περάσει περισσότερα από 50 από αυτά μαζί σου. Να συνεχίσουμε να χορεύουμε, να μιλάμε και να γελάμε μαζί για πολλά ακόμη χρόνια», έγραψε στη λεζάντα.

Ωστόσο, μία φωτογραφία ξεχώρισε από τις υπόλοιπες. Το στιγμιότυπο, χωρίς ακριβή ημερομηνία, φαίνεται να έχει τραβηχτεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν οι δυο τους βρίσκονταν στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και ο Μπιλ Κλίντον φοιτούσε στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

Ο Μπιλ Κλίντον έχει αφήσει πίσω τα χαρακτηριστικά ασημένια μαλλιά του και εμφανίζεται με πλούσια καστανά μαλλιά και μεγάλο, πυκνό μούσι, αποκτώντας μία εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Όμως, ξεχωρίζει και η Χίλαρι στη φωτογραφία, με τα μακριά ίσια μαλλιά της και τα μεγάλα γυαλιά ηλίου της εποχής.