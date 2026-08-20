Η άβολη αλήθεια για την απώλεια ακοής και την άνοια, σύμφωνα με την επιστήμη

Η απώλεια ακοής και η άνοια συνδέονται στενά σε διάφορες πληθυσμιακές μελέτες, αλλά η συσχέτιση αυτή είναι πιο περίπλοκη από το απλοϊκό συμπέρασμα «η κακή ακοή προκαλεί άνοια».

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η απώλεια ακοής είναι δείκτης αυξημένου κινδύνου άνοιας και μπορεί να συμβάλλει στη γνωστική εξασθένηση σε ορισμένα άτομα. Αυτό που παραμένει αβέβαιο είναι το κατά πόσον αυτή τη συσχέτιση είναι αιτιώδης και αν η θεραπεία της απώλειας ακοής μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα: να αποτρέψει την άνοια.

Πόσο ισχυρή είναι η σύνδεση μεταξύ απώλειας ακοής και άνοιας;

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 49 μελετών κοόρτης του 2025 διαπίστωσε, ότι τα άτομα με απώλεια ακοής είχαν περίπου 32% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας από εκείνα χωρίς απώλεια ακοής. Μια ξεχωριστή μετα-ανάλυση 50 μελετών κοόρτης του 2024, που περιελάμβανε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια άτομα, παρήγαγε μια παρόμοια εκτίμηση: 35% υψηλότερο κίνδυνο.

Αυτή η συνέπεια είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Lancet του 2024 εξακολουθεί να κατατάσσει την απώλεια ακοής ως δυνητικά τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου άνοιας. Το μοντέλο που εφάρμοσαν εκτίμησε ότι η απώλεια ακοής θα μπορούσε να ευθύνεται για περίπου το 7% των περιπτώσεων άνοιας σε επίπεδο πληθυσμού.

Αλλά αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι το 7% του κινδύνου άνοιας ενός ατόμου προέρχεται από την απώλεια ακοής, ΟΥΤΕ αποδεικνύει ότι η θεραπεία της απώλειας ακοής θα απέτρεπε αυτές τις περιπτώσεις. Οι εκτιμήσεις που αποδίδονται στον πληθυσμό εξαρτώνται εν μέρει από το πόσο συχνή είναι η απώλεια ακοής και υποθέτουν κάποια αιτιώδη σχέση.

Πώς θα μπορούσε η απώλεια ακοής να επηρεάσει τον εγκέφαλο;

Αρκετοί μηχανισμοί είναι εύλογοι. Όταν η ακοή γίνεται δύσκολη, ο εγκέφαλος πρέπει να εργαστεί σκληρότερα, για να αποκωδικοποιήσει την ομιλία, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας γνωστικούς πόρους που διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμοι για την μνήμη και τον συλλογισμό. Η απώλεια ακοής μπορεί επίσης να ενθαρρύνει την κοινωνική απόσυρση και να μειώσει τη γνωστική διέγερση.

Έρευνες με απεικονίσεις εγκεφάλου έχουν συνδέσει την ακουστική βλάβη με δομικές και λειτουργικές αλλαγές στις ακουστικές και σχετικές περιοχές του εγκεφάλου. Αλλά μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η απώλεια ακοής και η άνοια μοιράζονται αιτίες, όπως η γήρανση, οι αγγειακές παθήσεις και η νευροεκφύλιση. Οι πρώιμες αλλαγές στον εγκέφαλο θα μπορούσαν ακόμη και να συμβάλουν σε δυσκολίες ακοής πριν καν η άνοια γίνει κλινικά εμφανής, φαινόμενο γνωστό ως αντίστροφη αιτιότητα.

Αυτές οι εξηγήσεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη και οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πόσο συμβάλλει η καθεμία.

Μειώνουν τα ακουστικά βαρηκοΐας τον κίνδυνο άνοιας;

Τα ισχυρότερα τυχαιοποιημένα στοιχεία προέρχονται από τη δοκιμή ACHIEVE, η οποία ανέθεσε σε 977 ενήλικες ηλικίας 70 έως 84 ετών με μη θεραπευμένη απώλεια ακοής μια παρέμβαση ακοής ή μια εκπαίδευση υγείας.

Σε ολόκληρη την ομάδα, η θεραπεία ακοής δεν επιβράδυνε σημαντικά τη γνωστική εξασθένηση σε διάστημα 3 ετών. Ωστόσο, μεταξύ 238 συμμετεχόντων από μια υπάρχουσα καρδιαγγειακή ομάδα, που είχαν περισσότερους παράγοντες κινδύνου άνοιας και ταχύτερη γνωστική εξασθένηση, η παρέμβαση ακοής συσχετίστηκε με 48% λιγότερη γνωστική εξασθένηση. Μεταγενέστερη ανάλυση διαπίστωσε ότι το φαινομενικό όφελος ήταν μεγαλύτερο μεταξύ εκείνων με τον υψηλότερο προβλεπόμενο γνωστικό κίνδυνο.

Αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά δεν αποδεικνύει ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας προλαμβάνουν την άνοια. Η δοκιμή μέτρησε τη γνωστική αλλαγή, όχι τις διαγνώσεις άνοιας, και το συνολικό πρωτεύον αποτέλεσμά της ήταν αρνητικό.

Πρέπει λοιπόν να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής;

Προφανώς, αλλά όχι επειδή τα ακουστικά βαρηκοΐας εγγυώνται την... πρόληψη της άνοιας.

Η θεραπεία της απώλειας ακοής μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία, την κοινωνική συμμετοχή, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής. Η αξιολόγηση της ακοής έχει επίσης σημασία κατά την αξιολόγηση για γνωστικά προβλήματα, επειδή οι οδηγίες για τα τεστ δυσκολίας στην ακοή μπορούν να κάνουν την απόδοση να φαίνεται χειρότερη και να περιπλέξουν τη διάγνωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Η απώλεια ακοής σημαίνει ότι αναπτύσσεται άνοια;

Όχι. Η απώλεια ακοής είναι συχνή με τη γήρανση και αποτελεί δείκτη κινδύνου, όχι διάγνωση ή πρόβλεψη ότι θα εμφανιστεί άνοια.

Μπορεί η προστασία της ακοής νωρίτερα στη ζωή να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας αργότερα;

Η πρόληψη της αποτρέψιμης βλάβης της ακοής αξίζει τον κόπο για την υγεία της ακοής σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Το αν η πρόληψη της απώλειας ακοής μειώνει άμεσα τη συχνότητα εμφάνισης άνοιας αργότερα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Συμπέρασμα

Η συσχέτιση μεταξύ απώλειας ακοής και άνοιας είναι πραγματική και παρατηρείται επανειλημμένα, αλλά η τυχόν αιτιολογική συσχέτιση παραμένει αναπόδεικτη. Η απώλεια ακοής μπορεί να αυξήσει τη γνωστική καταπόνηση, να μειώσει την κοινωνική εμπλοκή και να μεταβάλει την λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ μοιράζεται υποκείμενες αιτίες με την άνοια.

Το πρακτικό μήνυμα είναι πιο ισορροπημένο απ’ ό,τι υποδηλώνουν πολλοί τίτλοι: προστατεύστε και θεραπεύστε την ακοή σας, επειδή έχει σημασία για την υγεία και την ποιότητα ζωής σας.

Πηγή: sciencefocus.com