Ορμούζ: Ένας Ινδός υπήκοος παραμένει αγνοούμενος μετά από επίθεση σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν

Snapshot Ένας Ινδός ναυτικός παραμένει αγνοούμενος μετά την επίθεση στο πλοίο GFS GALAXY στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο από βλήμα αγνώστου ταυτότητας στις 11 Ιουλίου.

Οι υπόλοιποι 23 ναυτικοί διαφόρων εθνικοτήτων διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν.

Το GFS GALAXY ρυμουλκείται προς το λιμάνι Khor Fakkan στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν επικίνδυνα για τη διέλευση όλων των πλοίων λόγω των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα μέλος πληρώματος από την Ινδία εξακολουθεί να αγνοείται μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του, δήλωσε σήμερα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου.

Το πλοίο GFS GALAXY επλήγη από βλήμα αγνώστου ταυτότητας στις 11 Ιουλίου ενώ έπλεε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μηχανοστάσιο.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 24 ναυτικούς διαφόρων εθνικοτήτων, συγκεκριμένα από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, ενώ όπως διεκρίνισαν οι κυπριακές Αρχές δεν υπήρχαν Κύπριοι υπήκοοι μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ο ναυτικός που εξακολουθεί να αγνοείται είναι Ινδός υπήκοος, ο οποίος υπηρετούσε ως τρίτος μηχανικός του πλοίου, όπως ενημέρωσε η διαχειρίστρια εταιρεία. Μετά το πλήγμα οι 23 ναυτικοί εγκατέλειψαν το πλοίο, χρησιμοποιώντας τη σωσίβια λέμβο και στη συνέχεια περισυνελέγησαν από το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στην ξηρά.

Το GFS GALAXY ρυμουλκείται προς το λιμάνι Khor Fakkan των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ οι αρχές του Ομάν συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό του αγνοούμενου ναυτικού.

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ειδικά υπό τις συνθήκες των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.