Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο VOX - Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

Μια ιστορική παράσταση, μια πρωτότυπη παραγωγή, που φιλοξενήθηκε για δύο χειμώνες στο VOX, περιόδευσε το καλοκαίρι του 2025 σε Ελλάδα και Κύπρο και άφησε το ισχυρό της αποτύπωμα στις δεκάδες χιλιάδες κοινού που την παρακολούθησαν φτάνει στο τέλος της.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, έχοντας δίπλα τους τον Οδυσσέα Ιωάννου αφηγήθηκαν μαζί με τα τραγούδια που ερμήνευσαν μια ιστορία συναισθημάτων από την ακριβή κληρονομιά του ελληνικού τραγουδιού

Μια παράσταση για τις ζωντανές μας μνήμες, για το παρόν μας για το μέλλον μας. Μια παράσταση που στήθηκε με πολλή αγάπη, μεράκι και συγκίνηση από τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Οδυσσέα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και πιο πολύ από όλους το κοινό που τίμησε αυτή την παράσταση από την πρώτη ως την τελευταία μέρα, γεμίζοντας το VOX σε κάθε παράσταση.

«ΑΝ ΣΩΘΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΚΗΝΙΚΑ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

ΣΚΙΤΣΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ - ΠΙΑΝΟ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΠΛΗΚΤΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ - DRUMS

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ - ΚΙΘΑΡΕΣ / ΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ - ΚΙΘΑΡΕΣ / ΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΜΑΝΟΣ ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ - ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ / ΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ - ΜΠΑΣΟ / ΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΜΑΙΡΗ ΜΠΡΟΖΙ - ΒΙΟΛΙ / ΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑ

ΗΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ / STAGE

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΛΗΜΗΣ / STAGE

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ / FRONT OF HOUSE

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ / FRONT OF HOUSE

ΦΩΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ