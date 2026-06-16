Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στον Λυκαβηττό για τη μεγάλη συναυλία που θα σημάνει και το τέλος του καλοκαιριού

Ο αιώνιος έφηβος με την τρυφερή καρδιά θα τραγουδήσει κάτω από τον Αττικό έναστρο ουρανό σε ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Αθήνας.

Με θέα όλη την πόλη θα κάνει μια μεγάλη βουτιά στην τεράστια – ιστορική – πλέον δισκογραφία του και θα μας αφηγηθεί ιστορίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τις πλατείες και τα στάδια μέχρι τα φοιτητικά σπίτια, τα καλοκαιρινά θέατρα και τις προσωπικές μας στιγμές.

Αυτό το «βράδυ Σαββάτου» ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει μια ιστορία ενηλικίωσης που ξεκινάει από το «Σ’ ακολουθώ» μιας αγάπης που συνεχίζει σαν απόλυτη πίστη, και το «Φοβάμαι» μιας γενιάς που είδε να αποφασίζονται πράγματα «για μένα χωρίς εμένα». Και από τα «Χαιρετίσματα» που πετιούνται σαν ειρωνικό σημείωμα απέναντι στην εξουσία, περνάμε στον «Κουρσάρο» που κρατά κάτι από την παλιά, ατίθαση φαντασία της ελευθερίας για να καταλήξουμε «πριν το τέλος» «να κοιμηθούμε αγκαλιά».

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πέρα από τα τραγούδια του και την προσωπική του πορεία, «κουβαλάει» τις συνεργασίες -σταθμούς, τους Έλληνες ποιητές, τις φιλίες που καθόρισαν το ελληνικό τραγούδι. Πάνω στη σκηνή όλα αυτά ζωντανεύουν και γινόμαστε κι εμείς κομμάτι της ιστορίας.

Μαζί του οι:

Πιάνο - keyboards: Ανδρέας Αποστόλου

Βιολί: Μαίρη Μπρόζη

Ηλεκτρική κιθάρα: Γιάννης Αυγέρης

Ακουστική κιθάρα: Απόστολος Μόσιος

Τύμπανα: Γιώργος Κατσίκας

Ηλεκτρικό Μπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Ενορχηστρώσεις: Ανδρέας Αποστόλου

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Τιμή εισιτηρίου:

Προπώληση: 17€

Ταμείο: 20€

Link προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/basilis-papakonstantinou-lykabittos/

Σημεία Προπώλησης:

Σε όλα τα καταστήματα Public, NOVA, Ευριπίδης και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης more.com

Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

Τηλεφωνικά στο 11876

Πληροφορίες: 210 9024100

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC, staymusic12@gmail.com

Χρήσιμα links:

www.straymusic.gr

www.vasilisp.com

www.facebook.com/PapakonstantinouV