Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

Η μετωποκροταφική άνοια έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του
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  • Ο Μπρους Γουίλις αντιμετωπίζει ραγδαία επιδείνωση της υγείας του λόγω μετωποκροταφικής άνοιας, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά του.
  • Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας επιβεβαιώθηκε μετά από αρχική διάγνωση αφασίας που επηρέαζε την ομιλία του.
  • Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, ανέφερε ότι ο Μπρους δεν έχει επίγνωση της ασθένειάς του και θεωρεί φυσιολογική τη συμπεριφορά του.
  • Πολλοί φίλοι του από τον χώρο του θεάματος δεν τον επισκέπτονται πλέον συχνά, κάτι που αποδίδεται στη φύση της βιομηχανίας.
  • Η οικογένεια του Γουίλις παραμένει στο πλευρό του και προσπαθεί να τον προστατεύσει από τη δημοσιότητα, ενώ μοιράζονται στιγμές τρυφερότητας μεταξύ τους.
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Δύσκολες στιγμές περνά ο Μπρους Γουίλις, καθώς η μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD) συνεχίζεται, με την κατάσταση της υγείας του να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ασθένεια έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ πηγές από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι αρκετοί από τους φίλους του στον χώρο του θεάματος δεν τον επισκέπτονται πλέον τόσο συχνά.

Ο 71χρονος ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, όταν έγινε γνωστό ότι είχε διαγνωστεί με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής του λόγου. Έναν χρόνο αργότερα, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι η διάγνωση ήταν μετωποκροταφική άνοια, μια μορφή άνοιας που εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους κάτω των 60 ετών και μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά, καθώς και δυσκολίες στην ομιλία.

«Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια»

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πηγή που μίλησε στην εφημερίδα υποστήριξε ότι ο Μπρους Γουίλις αντιλαμβάνεται πως η ζωή του έχει αλλάξει, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι η διαφορά είναι τόσο μεγάλη.

«Μερικές φορές μοιάζει με ένα μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το. Αν όμως τον κοιτάξεις, φαίνεται σαν ένας υγιής άνδρας μέσης ηλικίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Το δημοσίευμα μεταφέρει επίσης τον ισχυρισμό ότι οι διάσημοι φίλοι του ηθοποιού «δεν περνούν πλέον τόσο συχνά από το σπίτι», με την πηγή να σχολιάζει πως αυτή είναι η φύση της βιομηχανίας του θεάματος.

Τι έχει αποκαλύψει η σύζυγός του για την κατάστασή του

Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, έχει μιλήσει ανοιχτά για την πορεία της υγείας του, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός δεν έχει συνειδητοποιήσει πως πάσχει από άνοια. Σε πρόσφατη συζήτησή της με την Κάμερον Ρότζερς, στο podcast «Conversations with Cam», ανέφερε ότι ο Μπρους θεωρεί φυσιολογική τη συμπεριφορά του και δεν έχει συνδέσει τα συμπτώματα με τη διάγνωσή του.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η ευλογία και η κατάρα αυτής της κατάστασης. Ο Μπρους δεν συνειδητοποίησε ποτέ, δεν συνέδεσε ποτέ τα κομμάτια για να καταλάβει ότι έχει αυτή την ασθένεια», είπε η Έμα, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ανακούφιση που δεν έχει επίγνωση της διάγνωσής του.

Η ίδια έχει περιγράψει τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο που παραμένει «πολύ παρών μέσα στο σώμα του», ενώ έχει διευκρινίσει ότι εξακολουθεί να αναγνωρίζει τους ανθρώπους γύρω του.

Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια του Μπρους Γουίλις συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του. Στα φετινά γενέθλιά του, η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες ο ηθοποιός αγκαλιάζει τρυφερά τη δίχρονη εγγονή του, Λουέτα, κόρη της μεγαλύτερης κόρης του, Ρούμερ.

«Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αγάπη. Χρόνια πολλά, BW!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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