Έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία: Δύο νεκροί, πέντε τραυματίες

Snapshot Δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη σε ορυχείο στη βόρεια Τουρκία.

Διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν έναν ακόμη εργαζόμενο που παραμένει παγιδευμένος μέσα στο ορυχείο.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με έναν να μεταφέρεται στην Άγκυρα.

Η έκρηξη συνέβη σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κιλίμλι, στην επαρχία Ζονγκουλντάκ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Snapshot powered by AI

Δύο εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο στη βόρεια Τουρκία την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Οσμάν Χατζιμπεκτασόγλου, κυβερνήτης της Ζονγκουλντάκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρεται στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, και διασώστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν έναν ακόμη εργαζόμενο που βρίσκεται παγιδευμένος στο εσωτερικό του ορυχείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κιλίμλι, στην επαρχία Ζονγκουλντάκ που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.