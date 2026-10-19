Κολομβία: Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού σκοτώνει 15 ανθρακωρύχους - Έρευνες για παγιδευμένους
Πιστεύεται ότι περισσότερα από 30 άτομα αναζητούσαν το πολύτιμο μέταλλο τη στιγμή της καταστροφής και υπάρχει ο φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί
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- Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού στη νότια Κολομβία σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρακωρύχους και συνεχίζονται οι έρευνες για παγιδευμένους.
- Περισσότερα από 30 άτομα ήταν παρόντα κατά την καταστροφή, με φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.
- Τουλάχιστον εννέα από τους νεκρούς ανήκαν στην ίδια οικογένεια.
- Οι διασώστες, με εναέρια μέσα και τη βοήθεια κατοίκων, πασχίζουν να διασώσουν τους θαμμένους κάτω από λάσπη και βράχους.
- Η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και η κυβέρνηση κινητοποίησε νοσοκομειακό πλοίο για ενίσχυση των ιατρικών υπηρεσιών.
Μία τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, σε ένα ορυχείο χρυσού στη Σάντα Μπάρμπαρα ντε Ισκουάντε – μια περιοχή στον νότο της Κολομβίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες διάσωσης.
Πιστεύεται ότι περισσότερα από 30 άτομα αναζητούσαν το πολύτιμο μέταλλο τη στιγμή της καταστροφής και υπάρχει ο φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια.
Συνεργεία διάσωσης με τη συνδρομή εναέριων μέσων έχουν σπεύσει στον τόπου της τραγωδίας για τους θαμμένους ανθρακωρύχους, κάτω από τη λάσπη και τους βράχους.
Οι κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης, χρησιμοποιώντας φτυάρια και απλά εργαλεία εκσκαφής για να συνδράμουν στις έρευνες.
Ο τοπικός υπουργός Άλεξ Γκονζάλες δήλωσε ότι η κατολίσθηση αιφνιδίασε τους εργάτες.
Οι αρχές κάλεσαν την κυβέρνηση να αποστείλει το νοσοκομειακό πλοίο «Benkos Biojó», το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στον γειτονικό δήμο Γκουάπι, προκειμένου να ενισχυθούν οι ιατρικές προσπάθειες.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην περιοχή λόγω του δύσκολου εδάφους της γύρω ζούγκλας.
Τα καρτέλ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν κληθεί να σεβαστούν τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση του προσωπικού παροχής βοήθειας.