Κολομβία: Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού σκοτώνει 15 ανθρακωρύχους - Έρευνες για παγιδευμένους

Snapshot Κατολίσθηση σε ορυχείο χρυσού στη νότια Κολομβία σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρακωρύχους και συνεχίζονται οι έρευνες για παγιδευμένους.

Περισσότερα από 30 άτομα ήταν παρόντα κατά την καταστροφή, με φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Τουλάχιστον εννέα από τους νεκρούς ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Οι διασώστες, με εναέρια μέσα και τη βοήθεια κατοίκων, πασχίζουν να διασώσουν τους θαμμένους κάτω από λάσπη και βράχους.

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και η κυβέρνηση κινητοποίησε νοσοκομειακό πλοίο για ενίσχυση των ιατρικών υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Μία τεράστια κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, σε ένα ορυχείο χρυσού στη Σάντα Μπάρμπαρα ντε Ισκουάντε – μια περιοχή στον νότο της Κολομβίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες διάσωσης.

Πιστεύεται ότι περισσότερα από 30 άτομα αναζητούσαν το πολύτιμο μέταλλο τη στιγμή της καταστροφής και υπάρχει ο φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

#Actualidad #Colombia Derrumbe en mina de oro en Iscuandé, Nariño: hay al menos nueve muertos y 30 atrapados. @laopinion_col https://t.co/b1QLVLG6b1 — Diario La Opinión (@laopinion_col) October 19, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Συνεργεία διάσωσης με τη συνδρομή εναέριων μέσων έχουν σπεύσει στον τόπου της τραγωδίας για τους θαμμένους ανθρακωρύχους, κάτω από τη λάσπη και τους βράχους.

Οι κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες διάσωσης, χρησιμοποιώντας φτυάρια και απλά εργαλεία εκσκαφής για να συνδράμουν στις έρευνες.

Ο τοπικός υπουργός Άλεξ Γκονζάλες δήλωσε ότι η κατολίσθηση αιφνιδίασε τους εργάτες.

Οι αρχές κάλεσαν την κυβέρνηση να αποστείλει το νοσοκομειακό πλοίο «Benkos Biojó», το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στον γειτονικό δήμο Γκουάπι, προκειμένου να ενισχυθούν οι ιατρικές προσπάθειες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στην περιοχή λόγω του δύσκολου εδάφους της γύρω ζούγκλας.

Τα καρτέλ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν κληθεί να σεβαστούν τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση του προσωπικού παροχής βοήθειας.