Ημαθία: Σπάνιο ζαρκάδι αλμπίνο διασώθηκε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

Snapshot να σπάνιο λευκό ζαρκάδι αλμπίνο στην Ημαθία χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και διασώθηκε από τη φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ.

Η οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα σταμάτησε και ενημέρωσε το δασαρχείο Ημαθίας και την οργάνωση.

Το ζαρκάδι, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύτηκε σε απομόνωση για περίπου 15 μέρες.

Μετά την ανάρρωση, το θηλυκό ζαρκάδι 2-3 ετών απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον.

Το ζαρκάδι επέστρεψε στη φύση και κινήθηκε φυσιολογικά, δείχνοντας πλήρη ανάρρωση. Snapshot powered by AI

Τη διάσωση ενός σπάνιου λευκού ζαρκαδιού στην Ημαθία ανακοίνωσε η φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ, όταν αυτό χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα πριν από περίπου 15 μέρες.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η οργάνωση στο facebook εξήγησε ότι η οδηγός που χτύπησε το άτυχο ζώο, σταμάτησε επί τόπου και ειδοποίησε το δασαρχείο Ημαθίας και κατόπιν την οργάνωση. Το λευκό ζαρκάδι μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε σε πλήρη απομόνωση μέχρι να γίνει καλά.

Μετά από περίπου 15 μέρες το ζαρκάδι κατάφερε να συνέλθει από το χτύπημα και η οργάνωση αποφάσισε να το απελευθερώσει στο φυσικό του περιβάλλον. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα θηλυκό 2-3 ετών αλφικό (αλμπίνο) ζώο, κατάλευκο με ροζ μάτια και οπλές.

Το ζαρκάδι απελευθερώθηκε και έτρεξε στους θάμνους «σαν να μην του έχει συμβεί τίποτα», έγραψε η οργάνωση.

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