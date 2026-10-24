Ημαθία: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη διάρρηξη καταστημάτων - Αφαίρεσαν προϊόντα και 270 ευρώ

Snapshot Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διάρρηξη τριών καταστημάτων στην Ημαθία τον Ιούνιο.

Αφαίρεσαν προϊόντα και 270 ευρώ, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Μαζί με τους ανηλίκους συνελήφθησαν και τρεις κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας.

Η υπόθεση θα προωθηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση τριών διαρρήξεων καταστημάτων, που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περιοχή της Ημαθίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, παραβίασαν μέσα σε ένα βράδυ τρία καταστήματα από κοινού, αφαιρώντας προϊόντα καθώς και το ποσό των 270 ευρώ.

Οι παθόντες δήλωσαν ότι η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τα 2.500 ευρώ.

Μαζί με τους ανηλίκους συνελήθφησαν και δύο γυναίκες και ένας άνδρας που έχουν την κηδεμονία τους, για παραμέληση εποπτείας.

Η υπόθεση θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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