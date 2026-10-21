Καλαμάτα: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου από συνομήλικό του

Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικό του στην Καλαμάτα, με σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το ζυγωματικό του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και η μητέρα του θύματος επενέβη αφού άκουσε τις φωνές του γιου της στο τηλέφωνο.

Ο δράστης και η μητέρα του συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε δικάσιμος.

Το θύμα είχε προηγούμενες ενοχλήσεις από τον δράστη, με τον οποίο παλαιότερα είχαν φιλική σχέση, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τη σχέση τους.

Η μητέρα του 17χρονου προχώρησε σε καταγγελία και σχεδιάζει ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία του παιδιού της. Snapshot powered by AI

Τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου από συνομήλικό του σε πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλαμάτα, αποτύπωσε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Live News, ο μαθητής φαίνεται να περπατάει στο δρόμο, όταν ξαφνικά τρέχει κατά πάνω του ο δράστης και ξεκινά να τον τον χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές.

Μάλιστα, τον σπρώχνει και σε πυλωτή πολυκατοικίας, πετώντας τον στο πάτωμα και συνεχίζει να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι. Ο ανήλικος ακούγεται να φωνάζει σε βοήθεια, ενώ προσπαθεί να προστατευτεί. Την ίδια ώρα μιλούσε στο κινητό με την μητέρα του, η οποία άκουσε το περιστατικό και βγήκε στο δρόμο για να τον βοηθήσει. Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια, μαμά».

Ο ανήλικος κατάφερε να της πει, ενώ βρισκόταν στο πάτωμα, ότι βρίσκεται στην περιοχή του Κολυμβητηρίου. Μόλις, κατάφερε να γλυτώσει από τον δράστη, σηκώθηκε να φύγει και είδε στον δρόμο την μητέρα του , στην οποία είπε να καλέσει την αστυνομία, ενώ υπέδειξε και τον δράστη.

Εκείνη τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, στο οποίο έμεινε μέχρι και το απόγευμα. Αμέσως μετά προχώρησαν σε καταγγελία εις βάρος του δράστη, ο οποίος συνελήφθη μαζί με την 64χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Και οι δύο προσήλθαν στον Εισαγγελέα Καλαμάτας, και με προφορική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε δικάσιμος. Από τη πλευρά του 17χρονου θύματος, θα προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο»

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 17χρονου θύματος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας.

«Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι τον έσπρωξε και άρχισε να το χτυπάει. Αλλά εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα πού βρίσκεσαι; Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί».

Η μητέρα του 17χρονου περιγράφει πως, όταν ο δράστης την είδε να πλησιάζει, έφυγε χωρίς να δείξει, όπως υποστηρίζει, καμία ανησυχία για όσα είχαν συμβεί.

Η ίδια μετέφερε το παιδί της στο νοσοκομείο και απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

«Με είδε και έφυγε με μία απάθεια τρομερή. Εκεί τρελάθηκα ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα και κινήθηκα κατευθείαν νοσοκομείο».

Η ίδια ανέφερε ότι αν δεν είχε επέμβει εγκαίρως, το παιδί της μπορεί να ήταν και νεκρό, αφού του έσπασε το κεφάλι και το κόκαλο κάτω από το μάτι. «Στο παρελθόν, έκαναν και παρέα. Δηλαδή και το παιδί, ούτε και εκείνο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο γιατί είχε φόβο. Τον είχε ξανά ενοχλήσει».

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο γιος της γνώριζε τον δράστη από το σχολείο και στο παρελθόν έκαναν παρέα. Όπως καταγγέλλει, όμως, ο πρώην συμμαθητής του τον είχε ενοχλήσει ξανά, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να φοβάται και να επικοινωνεί συχνά μαζί της όταν βρισκόταν έξω από το σπίτι.

Διαβάστε επίσης