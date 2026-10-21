Καλαμάτα: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου από συνομήλικό του

Ο δράστης τραυμάτισε σοβαρά το θύμα στο κεφάλι και του έσπασε το ζυγωματικό

Ελένη Ευστρατίου

Καλαμάτα: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου από συνομήλικό του
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 17χρονος μαθητής ξυλοκοπήθηκε άγρια από συνομήλικό του στην Καλαμάτα, με σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το ζυγωματικό του.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και η μητέρα του θύματος επενέβη αφού άκουσε τις φωνές του γιου της στο τηλέφωνο.
  • Ο δράστης και η μητέρα του συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε δικάσιμος.
  • Το θύμα είχε προηγούμενες ενοχλήσεις από τον δράστη, με τον οποίο παλαιότερα είχαν φιλική σχέση, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τη σχέση τους.
  • Η μητέρα του 17χρονου προχώρησε σε καταγγελία και σχεδιάζει ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία του παιδιού της.
Snapshot powered by AI

Τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου από συνομήλικό του σε πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλαμάτα, αποτύπωσε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Live News, ο μαθητής φαίνεται να περπατάει στο δρόμο, όταν ξαφνικά τρέχει κατά πάνω του ο δράστης και ξεκινά να τον τον χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές.

Μάλιστα, τον σπρώχνει και σε πυλωτή πολυκατοικίας, πετώντας τον στο πάτωμα και συνεχίζει να τον χτυπά με μανία στο κεφάλι. Ο ανήλικος ακούγεται να φωνάζει σε βοήθεια, ενώ προσπαθεί να προστατευτεί. Την ίδια ώρα μιλούσε στο κινητό με την μητέρα του, η οποία άκουσε το περιστατικό και βγήκε στο δρόμο για να τον βοηθήσει. Μάλιστα, στο βίντεο ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια, μαμά».

Ο ανήλικος κατάφερε να της πει, ενώ βρισκόταν στο πάτωμα, ότι βρίσκεται στην περιοχή του Κολυμβητηρίου. Μόλις, κατάφερε να γλυτώσει από τον δράστη, σηκώθηκε να φύγει και είδε στον δρόμο την μητέρα του , στην οποία είπε να καλέσει την αστυνομία, ενώ υπέδειξε και τον δράστη.

Εκείνη τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, στο οποίο έμεινε μέχρι και το απόγευμα. Αμέσως μετά προχώρησαν σε καταγγελία εις βάρος του δράστη, ο οποίος συνελήφθη μαζί με την 64χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Και οι δύο προσήλθαν στον Εισαγγελέα Καλαμάτας, και με προφορική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε δικάσιμος. Από τη πλευρά του 17χρονου θύματος, θα προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο»

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 17χρονου θύματος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας.

«Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι τον έσπρωξε και άρχισε να το χτυπάει. Αλλά εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα πού βρίσκεσαι; Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί».

Η μητέρα του 17χρονου περιγράφει πως, όταν ο δράστης την είδε να πλησιάζει, έφυγε χωρίς να δείξει, όπως υποστηρίζει, καμία ανησυχία για όσα είχαν συμβεί.

Η ίδια μετέφερε το παιδί της στο νοσοκομείο και απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

«Με είδε και έφυγε με μία απάθεια τρομερή. Εκεί τρελάθηκα ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα και κινήθηκα κατευθείαν νοσοκομείο».

Η ίδια ανέφερε ότι αν δεν είχε επέμβει εγκαίρως, το παιδί της μπορεί να ήταν και νεκρό, αφού του έσπασε το κεφάλι και το κόκαλο κάτω από το μάτι. «Στο παρελθόν, έκαναν και παρέα. Δηλαδή και το παιδί, ούτε και εκείνο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο γιατί είχε φόβο. Τον είχε ξανά ενοχλήσει».

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο γιος της γνώριζε τον δράστη από το σχολείο και στο παρελθόν έκαναν παρέα. Όπως καταγγέλλει, όμως, ο πρώην συμμαθητής του τον είχε ενοχλήσει ξανά, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να φοβάται και να επικοινωνεί συχνά μαζί της όταν βρισκόταν έξω από το σπίτι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στην εντατική σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη –Δεν πήρε το «χάπι βιασμού», λέει ο σύντροφός της

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση

19:19ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Καραμανλής στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας

19:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύατε θα με εξαντλήσετε, θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Καταστηματάρχης κατήγγειλε δημόσια κλοπή τσάντας και προειδοποίησε με βίντεο στην αστυνομία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Ορέστης Τζιόβας: Προσοχή σε νέα απάτη - Τα 3.000 ευρώ στο λογαριασμό και το τηλεφώνημα

19:06ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά μια ημέρα μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Θάνου: «Σήμερα με υπερηφάνεια λέμε ευχαριστώ στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη»

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινές φυλάκισης για το βίντεο-εκβιασμό των 40.000 ευρώ στον δήμαρχο Ωραιοκάστρου

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γυναίκα αποπειράθηκε να αρπάξει 7χρονη από τα χέρια του πατέρα της στο μετρό του Λονδίνου

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του – Εκλιπαρούσε για βοήθεια

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη Συναγερμού στον Πειραιά - Άδεια η βαλίτσα που προκάλεσε κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του στην επέτειο του θανάτου του - «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως»

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες: Ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη στην Ακαδημία Πλάτωνος

18:32ΥΓΕΙΑ

Nέα σελίδα στις μεταμοσχεύσεις: Επιστήμονες αναζωογόνησαν νεφρά χοίρων καταψυγμένα για έναν χρόνο

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία – Συμφωνία για πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ στη Γαλλία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλινική στα Χανιά: Ανώτατο όριο εξέτασης μαρτύρων σε κάθε δικάσιμο - Συγκλονίζουν οι καταγγελίες

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Εντοπίστηκαν εκρηκτικά, πυροκροτητής και ναρκωτικά

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κάλας σε Φιντάν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες: Ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη στην Ακαδημία Πλάτωνος

19:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύατε θα με εξαντλήσετε, θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του – Εκλιπαρούσε για βοήθεια

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Παγίδα θανάτου για τους αστυνομικούς διερευνούν οι αρχές

15:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο με τα στημένα, εκτός του Λιόλιου: Τσαρούχα, Παπαπέτρου, Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Μαυραγάνης

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάιρο για κύρωση τουρκολιβυκού: «Συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ