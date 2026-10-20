Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τους πέντε δράστες που ξυλοκόπησαν τον 12χρονο στην Ευκαρπία

Snapshot Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τους πέντε δράστες που ξυλοκόπησαν τον 12χρονο στη Νέα Ευκαρπία.

Οι δράστες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Το περιστατικό συνέβη στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» το απόγευμα του Σαββάτου 17/10.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται προληπτικά με θλαστικά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Το παιδί κατάφερε να καλέσει τον πατέρα του μετά την επίθεση. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρία νεαρά άτομα που ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (17/10) στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους θα σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Όπως ανέφεραν οι γονείς του νεαρού μαθητή ο γιος τους το απόγευμα του Σαββάτου είχε πάει στο γήπεδο με έναν φίλο του για να παίξουν όταν άρχισαν να τον βρίζουν και να του κάνουν άσεμνες χειρονομίες κάποια άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονταν εκεί. Αμέσως μετά το συμβάν ο 12χρονος κατάφερε να καλέσει στο τηλέφωνο τον πατέρα του ο οποίος πανικόβλητος έφτασε στο γήπεδο όπου κι αντίκρισε χτυπημένο το παιδί του.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με θλαστικά τραύματα στο σώμα.

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