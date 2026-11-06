Μάχη ΕΛΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ για τα «σκυλάδικα»: «Καλλιτεχνική ευγονική» καταγγέλλει η Κουμουνδούρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον τομεάρχη πολιτισμού της ΕΛΑΣ να ανασκευάσει

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μάχη ΕΛΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ για τα «σκυλάδικα»: «Καλλιτεχνική ευγονική» καταγγέλλει η Κουμουνδούρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ άνοιξε με αφορμή τις δηλώσεις του τομεάρχη Πολιτισμού του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Χάρη Μαυρουδή, για τη σχέση των «σκυλάδικων» με την Ακροδεξιά. Η Κουμουνδούρου, διά του εκπροσώπου Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργου Παναγιωτόπουλου, καταγγέλλει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ως «καλλιτεχνική ευγονική», καλώντας την ΕΛΑΣ να ανασκευάσει άμεσα.

Τι είπε ο Χάρης Μαυρουδής

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από συνέντευξη που παραχώρησε ο Χάρης Μαυρουδής στο Politics του News 24/7, στις 3 Νοεμβρίου, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τέχνη στην αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι «το σκυλάδικο είναι ένας χώρος που ανδρώνεται η ακροδεξιά», συνδέοντας το συγκεκριμένο είδος νυχτερινής διασκέδασης με την ανάπτυξη ακροδεξιών αντιλήψεων.

Η αναφορά του προκάλεσε ήδη πολιτικές αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος σχολίασε ειρωνικά τη δήλωση, δημοσιεύοντας βίντεο του Ανδρέα Παπανδρέου να υπερασπίζεται τα μπουζούκια ως στοιχείο της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ατυχής, άστοχη και αχρείαστη δήλωση»

Στη διαμάχη παρενέβη πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον εκπρόσωπο Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργο Παναγιωτόπουλο να εξαπολύει επίθεση στον Χάρη Μαυρουδή, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση της λαϊκής διασκέδασης με την Ακροδεξιά.

«Θεωρούμε ατυχή, άστοχη και αχρείαστη αυτή τη δήλωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κατά της καλλιτεχνικής ευγονικής», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Αριστερά μπορεί να ακούει με την ίδια άνεση Μίκη Θεοδωράκη, Μότσαρτ, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να δώσει και ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις στη διαφωνία, συνδέοντας τη δήλωση Μαυρουδή με την πολιτική κατεύθυνση της ΕΛΑΣ.

«Ίσως ο κ. Μαυρουδής εκφράζει τη γενικότερη στροφή του κόμματός του προς τη σοσιαλδημοκρατία και την pop κουλτούρα», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτισμικά πολυσυλλεκτικός και δεν αποκλείει κανένα είδος τέχνης.

Οι αναφορές στο «Όλα είναι δρόμος» και το «Αυτή η νύχτα μένει»

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος επικαλέστηκε, μάλιστα, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο, προκειμένου να αντικρούσει την τοποθέτηση Μαυρουδή.

Αναφέρθηκε αρχικά στην ταινία «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη και ειδικότερα στη σκηνή που διαδραματίζεται στο νυχτερινό κέντρο «Βιετνάμ», με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Αρμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η δήλωση Μαυρουδή προσβάλλει καλλιτέχνες που ανέδειξαν μέσα από το έργο τους τη συγκεκριμένη πλευρά της λαϊκής κουλτούρας.

Αντίστοιχα, επικαλέστηκε το «Αυτή η νύχτα μένει», με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, αναφερόμενος στον σκηνοθέτη Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον συγγραφέα Θάνο Αλεξανδρή και τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στην κινηματογραφική μεταφορά.

«Δεν ανδρώνεται η Ακροδεξιά εκεί που χτυπάει η καρδιά και η παράδοση του ελληνικού λαού, εκεί που ανθίζει ο έρωτας», υποστήριξε, αντιπαραβάλλοντας τη λαϊκή κουλτούρα με αυτό που αποκάλεσε «pop υποκουλτούρα».

Κάλεσμα στην ΕΛΑΣ να ανασκευάσει

Η παρέμβαση Παναγιωτόπουλου περιλαμβάνει και αναφορές στους εργαζομένους των νυχτερινών κέντρων, με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η Αριστερά οφείλει να υπερασπίζεται τόσο τους καλλιτέχνες όσο και όσους εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες στον χώρο της διασκέδασης.

Παράλληλα, επικαλείται τη «μεγάλη δημοκρατική έκρηξη του '81», υποστηρίζοντας ότι τα πολιτιστικά και κοινωνικά ρεύματα που τη συνόδευσαν δεν μπορούν να ταυτίζονται με την Ακροδεξιά.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευθεία απαίτηση προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Απορριπτέα και καταδικαστέα ως καλλιτεχνική ευγονική η δήλωση του κ. Μαυρουδή και καλούμε το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, να ανασκευάσει άμεσα», τονίζει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

«Προσβάλλει και εργαζομένους και καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν από αυτές τις πίστες κι έφτασαν να κοσμούν την Ελλάδα σήμερα», προσθέτει, καλώντας τον Χάρη Μαυρουδή να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με τον όρο «σκυλάδικο».

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