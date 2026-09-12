Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

Η 40χρονη σταρ εθεάθη στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με τον 42χρονο επιχειρηματία, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της

Μίλτος Τσεκούρας

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, έγιναν γονείς για πρώτη φορά.
  • Η τραγουδίστρια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με το μωρό στη Βόρεια Καλιφόρνια μετά τη γέννηση.
  • Η Gaga είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει μητέρα, παρά τον αρχικό της φόβο για τη μητρότητα.
  • Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky ξεκίνησε το 2019 και αρραβωνιάστηκαν την άνοιξη του 2024.
  • Μετά το τέλος της περιοδείας «Mayhem Ball» τον Απρίλιο του 2026, η τραγουδίστρια περιορίστηκε σε λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις.
Snapshot powered by AI

Η Lady Gaga έγινε μητέρα για πρώτη φορά, καθώς η τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

Η 40χρονη σταρ εθεάθη στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με τον 42χρονο επιχειρηματία, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μετά την αποκάλυψη ότι έχει αποκτήσει παιδί.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, η Lady Gaga εμφανίζεται να περπατά μαζί με τον σύντροφό της, έχοντας το βρέφος κοντά στο στήθος της. Οι εκπρόσωποί της δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την είδηση.

Η τραγουδίστρια είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή τους τελευταίους μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της «Mayhem Ball» τον Απρίλιο, οι δημόσιες εμφανίσεις της περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη της να αποκτήσει περισσότερη ιδιωτικότητα.

Η επιθυμία της για μητρότητα

Η επιθυμία της Lady Gaga να γίνει μητέρα δεν ήταν κρυφή. Σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Μάρτιο του 2025 είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά, παραδεχόμενη ότι παλαιότερα αισθανόταν φόβο απέναντι στη μητρότητα.

«Είμαι κάπως σε πόλεμο με τον εαυτό μου καθώς ετοιμάζομαι, ελπίζω, να γίνω σύντομα μαμά», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η καθημερινότητά της για πολλά χρόνια περιστρεφόταν γύρω από την ίδια και την καριέρα της.

Τον Οκτώβριο του 2025, μιλώντας στην εκπομπή του Stephen Colbert, η Gaga είχε κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρη την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε περισσότερο για το μέλλον, απάντησε ότι θέλει να γίνει μητέρα, χαρακτηρίζοντας τη μητρότητα ως τον «επόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο» της.

Η σχέση με τον Michael Polansky

Η Lady Gaga και ο Michael Polansky είναι μαζί από το 2019, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό στις αρχές του 2020.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την άνοιξη του 2024. Η Gaga είχε αποκαλύψει αργότερα ότι η πρόταση γάμου έγινε μετά από μια ημέρα αναρρίχησης.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε αρκετές δημόσιες εκδηλώσεις, επιλέγοντας ωστόσο να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η περίοδος μετά το τέλος της «Mayhem Ball» ήταν ακόμη πιο ήσυχη για την τραγουδίστρια. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες και 86 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «έκαψε» το ζευγάρι των γιατρών - Οι τέσσερις αντιφάσεις

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ΔΕΘ

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

07:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Εκτοξεύεται» η τιμή του με 107 δολάρια το βαρέλι - Προ των πυλών νέα μέτρα στήριξης

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναβολή των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ρώμη ως τον Οκτώβριο

04:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνάντηση με το Χέγκσεθ θα έχει ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτυπήματα με drones έκλεισαν τον πετρελαιαγωγό «Ανατολής-Δύσης» - Σε ασφυξία οι εξαγωγές αργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο Μαξίμου με το επίδομα ανεργίας - Όλο το παρασκήνιο: Η δήλωση Μαρινάκη και η παρέμβαση Κεραμέως

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Ο Θεοδωρόπουλος είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως χορηγήθηκε 1ml αδρεναλίνης στον Μαζωνάκη, η Γάκα κατέθεσε πως χορηγήθηκαν 5ml – Η δικογραφία

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους για την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Τι απαντάει για το περιουσιακό

03:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατέλαβαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Σε ασφυκτικό κλοιό η Σαουδική Αραβία και ράλι στο πετρέλαιο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

06:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Boeing 737 χτυπά το φτερό του στον διάδρομο προσγείωσης - Επιβάτης τραβούσε βίντεο

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο όπου έσβησε ο Μαζωνάκης – Τι αναφέρει η δικογραφία

06:55LIFESTYLE

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ