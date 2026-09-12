Lady Gaga: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – Η νέα ζωή με τον Michael Polansky

Snapshot Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Η τραγουδίστρια έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με το μωρό στη Βόρεια Καλιφόρνια μετά τη γέννηση.

Η Gaga είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει μητέρα, παρά τον αρχικό της φόβο για τη μητρότητα.

Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky ξεκίνησε το 2019 και αρραβωνιάστηκαν την άνοιξη του 2024.

Μετά το τέλος της περιοδείας «Mayhem Ball» τον Απρίλιο του 2026, η τραγουδίστρια περιορίστηκε σε λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Η Lady Gaga έγινε μητέρα για πρώτη φορά, καθώς η τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί.

Η 40χρονη σταρ εθεάθη στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με τον 42χρονο επιχειρηματία, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μετά την αποκάλυψη ότι έχει αποκτήσει παιδί.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, η Lady Gaga εμφανίζεται να περπατά μαζί με τον σύντροφό της, έχοντας το βρέφος κοντά στο στήθος της. Οι εκπρόσωποί της δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την είδηση.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r https://t.co/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Η τραγουδίστρια είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή τους τελευταίους μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της «Mayhem Ball» τον Απρίλιο, οι δημόσιες εμφανίσεις της περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη της να αποκτήσει περισσότερη ιδιωτικότητα.

Η επιθυμία της για μητρότητα

Η επιθυμία της Lady Gaga να γίνει μητέρα δεν ήταν κρυφή. Σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Μάρτιο του 2025 είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά, παραδεχόμενη ότι παλαιότερα αισθανόταν φόβο απέναντι στη μητρότητα.

«Είμαι κάπως σε πόλεμο με τον εαυτό μου καθώς ετοιμάζομαι, ελπίζω, να γίνω σύντομα μαμά», είχε πει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η καθημερινότητά της για πολλά χρόνια περιστρεφόταν γύρω από την ίδια και την καριέρα της.

Τον Οκτώβριο του 2025, μιλώντας στην εκπομπή του Stephen Colbert, η Gaga είχε κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρη την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε περισσότερο για το μέλλον, απάντησε ότι θέλει να γίνει μητέρα, χαρακτηρίζοντας τη μητρότητα ως τον «επόμενο πρωταγωνιστικό ρόλο» της.

Η σχέση με τον Michael Polansky

Η Lady Gaga και ο Michael Polansky είναι μαζί από το 2019, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό στις αρχές του 2020.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την άνοιξη του 2024. Η Gaga είχε αποκαλύψει αργότερα ότι η πρόταση γάμου έγινε μετά από μια ημέρα αναρρίχησης.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε αρκετές δημόσιες εκδηλώσεις, επιλέγοντας ωστόσο να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η περίοδος μετά το τέλος της «Mayhem Ball» ήταν ακόμη πιο ήσυχη για την τραγουδίστρια. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες και 86 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

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