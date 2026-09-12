Τα Volvo XC40, EX40 και EC40 ανανεώνονται

Η Volvo ανανεώνει τα XC40, EX40 και EC40, με τις αλλαγές να αφορούν τόσο την εμφάνιση και το εσωτερικό όσο και τα συστήματα ασφαλείας τους. Τα τρία μοντέλα αποκτούν επίσης το πιο πρόσφατο περιβάλλον χρήστη της εταιρείας, ενώ τα ηλεκτρικά EX40 και EC40 έχουν πλέον αυτονομία που φτάνει τα 575 και 584 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας