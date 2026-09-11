Η Volkswagen εξετάζει πώληση της Ducati για 1,25 δισ.
Η ιστορική ιταλική εταιρεία μοτοσικλετών βρίσκεται ανάμεσα στις συμμετοχές που επανεξετάζει ο όμιλος Volkswagen, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης.
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Η Volkswagen εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησης της Ducati, καθώς επιχειρεί να περιορίσει την πολυπλοκότητα του ομίλου και να βελτιώσει την αποδοτικότητά του. Η εταιρεία της Μπολόνια, η οποία ανήκει στην Audi από το 2012, βρίσκεται μεταξύ περίπου 600 επιχειρήσεων που περνούν αυτή την περίοδο από αξιολόγηση.
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Η Volkswagen εξετάζει πώληση της Ducati για 1,25 δισ.
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