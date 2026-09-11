Νέο Skoda από 119 ευρώ το μήνα με 10 χρόνια εγγύηση

Με επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 119 ευρώ, η Skoda επιχειρεί να κάνει πιο εύκολη την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου, καλύπτοντας από τα συμβατικά μοντέλα πόλης μέχρι τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV.

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