Νέο Skoda από 119 ευρώ το μήνα με 10 χρόνια εγγύηση
Η Skoda ενισχύει τις εμπορικές προτάσεις της για τον Σεπτέμβριο, συνδυάζοντας χαμηλό επιτόκιο, προσιτές μηνιαίες δόσεις και εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια.
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Με επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 119 ευρώ, η Skoda επιχειρεί να κάνει πιο εύκολη την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου, καλύπτοντας από τα συμβατικά μοντέλα πόλης μέχρι τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV.
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