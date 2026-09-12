Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνι: Tη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Snapshot Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει πρόγραμμα για την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά, πολυκατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.

Οι ανακοινώσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνια και ταράτσες θα γίνουν έως τη Δευτέρα.

Το νέο πλαίσιο θα ενισχύσει την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά για μπαλκόνια και ταράτσες, καθώς και συνδυαστικές λύσεις με μπαταρίες για μικρές επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να παρουσιάσει πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε νοικοκυριά, πολυκατοικίες και μικρές επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνια και ταράτσες αναμένονται έως τη Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο θα ενισχύσει την αυτοκατανάλωση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό, πολυκατοικία ή μικρή επιχείρηση να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών της με ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει η ίδια.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά συστήματα για μπαλκόνια κατοικιών και ταράτσες πολυκατοικιών. Παράλληλα, θα προβλέπει λύσεις που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά και μπαταρίες για μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, οι πολίτες θα μπορούν να εγκαθιστούν σχετικά συστήματα με στόχο την άμεση και ουσιαστική μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

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