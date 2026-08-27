Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Το νέο στοίχημα για φθηνότερο ρεύμα – Τι ισχύει σήμερα

Snapshot Το νέο πλαίσιο επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 800 Watt για ιδιοκατανάλωση χωρίς έγχυση στο δίκτυο.

Η βασική νομοθετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί, αλλά η τελική Υπουργική Απόφαση που ενεργοποιεί το καθεστώς δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.

Ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να παράγει περίπου 500 kWh ετησίως, εξοικονομώντας έως 125 ευρώ ανά έτος σε νοικοκυριά με κατανάλωση 5.000 kWh.

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια, ο προσανατολισμός του μπαλκονιού και οι σκιάσεις από γειτονικά κτίρια.

Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έχουν χαμηλότερο κόστος και απλούστερη εγκατάσταση σε σύγκριση με τα συμβατικά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα για τα νοικοκυριά δημιουργεί το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», τα οποία μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση, το κόστος του ρεύματος.

Συγκεκριμένα, ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί ενδεικτικά να παράγει περίπου 500 κιλοβατώρες ετησίως για ένα σπίτι με ετήσια κατανάλωση 5.000 kWh, οδηγώντας σε εξοικονόμηση της τάξεως των 125 ευρώ ετησίως, με τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,25 ευρώ / κιλοβατώρα.

Η βασική νομοθετική ρύθμιση έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, στο πλαίσιο του νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος ολοκλήρωσε την κοινοβουλευτική του διαδικασία τον Απρίλιο του 2026.

Το επόμενο και κρίσιμο βήμα είναι η Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύσει τους όρους εφαρμογής. Το υπουργείο έθεσε το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση τη 10η Ιουλίου, προβλέποντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών και χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την 20ή Ιουλίου και έκτοτε, το υπουργείο επεξεργάζεται το τελικό κείμενο. Την 21η Αυγούστου είχαν ουσιαστικά «κλειδώσει» αλλαγές στο πλαίσιο, με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το κρίσιμο σημείο παραμένει η έκδοση και δημοσίευση της τελικής Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ.

Στην πράξη, επομένως, το πλαίσιο βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εφαρμογή του: Ο νόμος έχει ψηφιστεί, η εξειδικευμένη Υπουργική Απόφαση έχει τεθεί σε διαβούλευση και έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των παρατηρήσεων, αλλά αναμένεται ακόμη η τελική διοικητική πράξη που θα ενεργοποιήσει το νέο καθεστώς. Μέχρι τότε, τα νοικοκυριά δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι το νέο καθεστώς των φωτοβολταϊκών έως 800 Watt έχει ήδη τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.

Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έχουν ως βασικό πλεονέκτημα το μικρότερο κόστος σε σύγκριση με ένα συμβατικό οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα, ενώ, η εγκατάσταση είναι απλούστερη. Παράλληλα, μπορούν να περιορίσουν την ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του σπιτιού.

Όμως, η οικονομική ωφέλεια για τον καταναλωτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης. Η ηλιοφάνεια, ο προσανατολισμός του μπαλκονιού και οι σκιάσεις από γειτονικά κτήρια επηρεάζουν την παραγωγή, ενώ, η παραγωγή κορυφώνεται τις μεσημβρινές ώρες, όταν ένα μέρος της κατανάλωσης μπορεί να απουσιάζει.

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