Η Nissan θα παρουσιάσει το νέο, ηλεκτρικό Pixo

Η Nissan αποκάλυψε πως το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που θα παρουσιάσει στις 23 Σεπτεμβρίου θα λέγεται Pixo. Η πρώτη ανακοίνωση έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, συνοδευόμενη από ένα σύντομο teaser. Η Nissan επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές μετακινήσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις.

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