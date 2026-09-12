Η Nissan θα παρουσιάσει το νέο, ηλεκτρικό Pixo

Το νέο Pixo θα αποτελεί ουσιαστικά το αδελφό μοντέλο του Renault Twingo E-Tech Electric, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών

Newsroom

Η Nissan θα παρουσιάσει το νέο, ηλεκτρικό Pixo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η Nissan αποκάλυψε πως το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που θα παρουσιάσει στις 23 Σεπτεμβρίου θα λέγεται Pixo. Η πρώτη ανακοίνωση έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, συνοδευόμενη από ένα σύντομο teaser. Η Nissan επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για τις καθημερινές μετακινήσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις.

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