Super League: Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ

H αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη Super League, «ανοίγει» στο «Γ. Καραϊσκάκης». Εκεί ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, σε ένα απ’ τα – θεωρητικά – καλύτερα ματς της αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τους Κυπελλούχους, στη «μάχη» των εκπροσώπων μας στο Europa League.

Το παιχνίδι είναι ξεχωριστό, καθώς είναι το πρώτο στη μετά Μεντιλίμπαρ εποχή στους Πειραιώτες. Με τον Ιμανόλ Αγκουαθίλ στον πάγκο τους για πρώτη φορά, αναζητούν το ιδανικό ξεκίνημα μιας νέας περιόδου φιλοδοξίας για τίτλους και σπουδαίες εμφανίσεις.

Το ντεμπούτο του 55χρονου Βάσκου, δεν θα είναι εύκολο, απέναντι στον φιλόδοξο και αποδεδειγμένα ισχυρό, ΟΦΗ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χωρίς άγχος θα αναζητήσει ένα αποτέλεσμα-δήλωση στην έδρα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ισοπαλία με τον Βόλο και είναι στους 7 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί νίκησαν την Κηφισιά στην έδρα τους και έχουν ως τώρα 6 βαθμούς στο Πρωτάθλημα.

Το ματς αυτό έρχεται πριν το ντεμπούτο των δύο ομάδων στη League Phase του Europa League. Την Τετάρτη (16/9) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια, ενώ μία μέρα μετά ο ΟΦΗ φιλοξενεί τη Χόφενχαϊμ.

Στα αγωνιστικά, ο Αλγκουαθίλ έχει στη διάθεσή του τον Μπέιλι, αλλά και τον Πιρόλα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Εκτός είναι ο Μαρινάκης. Κανονικά στην αποστολή οι Αποστολάκης και Νους.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλη, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόδρο.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Magenta Sport 1.

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο αποτελεί την προσωρινή έδρα της ομάδας, καθώς το Καυτανζόγλειο δεν είναι διαθέσιμο. Οι δύο ομάδες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, σε ένα πρωτάθλημα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα.

Ο «Γηραιός» μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, τον Βόλο στη 2η αγωνιστική και τον Αστέρα AKTOR στην 3η, έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς.

Από την πλευρά του Ατρομήτου, το πρόγραμμα των πρώτων αγωνιστικών ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς αντιμετώπισε κατά σειρά τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα. Η ομάδα του Κέρκεζ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.