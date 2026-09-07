ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα
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Νέους οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον χάρτη των περιοχών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται.
Η διευρυμένη λίστα περιλαμβάνει περιοχές τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, ανάμεσά τους τα Καλάβρυτα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ύδρα και η Ίος.
Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Μεταξύ αυτών είναι η Άνω Μερά Μυκόνου, η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης, το Φαληράκι Ρόδου, καθώς και ο Πλαταμώνας.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός βρίσκεται κοντά στο όριο των 2.000 κατοίκων, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
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