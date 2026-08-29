Φορολογικές υποχρεώσεις: Πότε πληρώνονται φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ
Τι πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες έως τις 31 Αυγούστου
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- Οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και την έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ.
- Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 8 δόσεις και ο ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις συνολικά.
- Στις ρυθμίσεις των 24 και 72 δόσεων, επιτρέπεται η απώλεια μίας δόσης, η οποία όμως πρέπει να εξοφληθεί με την επόμενη και με προσαύξηση.
- Η απώλεια της ρύθμισης οδηγεί σε ληξιπρόθεσμα χρέη και ενδέχεται να επιφέρουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών.
Το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι πολίτες για άλλη μία φορά προκειμένου να τακτοποιήσουν μέχρι τέλη Αυγούστου τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα, οι πολίτες μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος εξοφλείται σε συνολικά 8 δόσεις όπως επίσης και την έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ που εξοφλείται σε 12 δόσεις.
Ως προς την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και της ρύθμισης των 72 δόσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να χάσει μία δόση, αλλά υποχρεούται να την εξοφλήσει μαζί με την επόμενη τρέχουσα δόση και την ανάλογη προσαύξηση προκειμένου να μη χάσει οριστικά τη ρύθμιση.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι οφειλέτες έρχονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμα χρέη και τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από το Δημόσιο, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών.