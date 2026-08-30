Συμφωνία της Μέκκας: Στη Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα η πρώτη συνάντηση Εξωτερικών και Άμυνας

Snapshot Τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη υπουργική συνάντηση Άμυνας και Εξωτερικών των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία της Μέκκας.

Η συμφωνία της Μέκκας συνδέει την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, οι οποίες εκπροσωπούνται από υψηλόβαθμους υπουργούς και στρατιωτικούς.

Θα συσταθεί Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας για τον στρατηγικό προσανατολισμό των κοινών δραστηριοτήτων.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων και τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.

Η συμφωνία προβλέπει ότι επίθεση κατά οποιουδήποτε μέλους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων των μερών. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει αύριο, Δευτέρα, στην Κωνσταντινούπολη, την πρώτη υπουργική συνάντηση Άμυνας και Εξωτερικών, των χωρών που έχουν υπογράψει αμυντική συμφωνία της Μέκκας, ανακοίνωσαν σήμερα την Κυριακή τουρκικές υπουργικές πηγές και το Ισλαμαμπάντ.

Η αμυντική συμφωνία μεταξύ των τριών μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την εναρκτήρια αυτή συνεδρίαση θα συσταθεί μια «Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας, που θα αποτελείται από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, ώστε να δοθεί ένας στρατηγικός προσανατολισμός στις δραστηριότητες που θα αναληφθούν», δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η συμφωνία συνδέει την Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, με τη Σαουδική Αραβία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη στον Κόλπο και το Πακιστάν, τη μοναδική χώρα με πυρηνικά στον μουσουλμανικό κόσμο.

Τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, καθώς και ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας Μουχαμάντ Ασίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.

Η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, στέλνει τον υπουργό Εξωτερικών, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκτός από τη διεθνή ασφάλεια, οι συμμετέχοντες προτίθενται να συζητήσουν για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεών τους και τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με την Άγκυρα. Η Τουρκία υπενθυμίζει ακόμη ότι «επίθεση που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε από τα κράτη μέρη της Συμφωνίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μερών».