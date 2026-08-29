Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Δύο UAV παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο, με δύο UAV να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η τουρκική δραστηριότητα κατεγράφη στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τα δύο UAV πραγματοποίησαν δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ, κατεγράφησαν και δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο. Δεν αναφέρθηκαν σχηματισμοί αεροσκαφών, ενώ, τα δύο UAV ήταν μεμονωμένα και δεν έφεραν οπλισμό.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.