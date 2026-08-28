Νέα τουρκική πρόκληση: UAV κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Απογειώθηκαν ελληνικά F-16

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων από την Άγκυρα στο Αιγαίο

Δημήτρης Δρίζος

Νέα τουρκική πρόκληση: UAV κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Απογειώθηκαν ελληνικά F-16
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  • Τουρκικό UAV παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς να δηλωθεί σχέδιο πτήσης.
  • Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε αμέσως F-16 για αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV.
  • Το UAV κινήθηκε εντός του FIR Αθηνών στη βορειοανατολική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο, παρακολουθούμενο συνεχώς από τα ελληνικά μαχητικά.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ υπήρχε πολιτική πτήση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς όμως να απειληθεί η ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών.
  • Η χρήση τουρκικών UAV για παραβιάσεις δείχνει κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και προκαλεί αυξημένη επαγρύπνηση και ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας.
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Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου 2026, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και το FIR Αθηνών, κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της περιοχής, δημιουργώντας ένταση στην περιοχή.

Η αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος F-16 να απογειώνεται για να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το τουρκικό UAV. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων από την Άγκυρα στο Αιγαίο, όπου η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυξάνει την ένταση και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει δηλωθεί σχέδιο πτήσης και προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κινούμενο στη βορειοανατολική Ελλάδα, σε μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Με την παρουσία των ελληνικών F-16, το UAV άλλαξε πορεία, απομακρυνόμενο σταδιακά.

Το τουρκικό UAV παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση από τα ελληνικά μαχητικά, κινήθηκε εντός του FIR Αθηνών στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου, περνώντας κοντά σε Θάσο και Σαμοθράκη. Τελικά, κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά και επέστρεψε στα τουρκικά παράλια, χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη ενώ σε εξέλιξη ήταν πολιτική πτήση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία απειλή για την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών, καθώς η κατάσταση ελέγχθηκε πλήρως από την Πολεμική Αεροπορία και τα ελληνικά F-16 παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του τουρκικού UAV.

Η νέα παραβίαση του FIR Αθηνών και του ελληνικού εναέριου χώρου με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα παραμένει σε επιφυλακή, ενισχύοντας τα μέτρα αεράμυνας και παρακολουθώντας στενά τις τουρκικές κινήσεις. Η χρήση UAV από την Τουρκία για προκλητικές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση για την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο του εναερίου χώρου.

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