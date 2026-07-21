Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του Λορέντζο Καριέρε: «Για πάντα ο ήρωάς μας, για πάντα ο πατέρας»

Snapshot Ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά, απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε, εξέφρασε δημόσια τη βαθιά του θλίψη και την επίδραση που είχε ο θάνατος του πατέρα του στη ζωή του.

Ο Λορέντζο περιγράφεται ως οικογενειάρχης που στήριζε την οικογένειά του σε κάθε δυσκολία και ήταν πηγή δύναμης και αγάπης.

Η αγάπη και η μνήμη του Λορέντζο ζουν μέσα στις αξίες και τις αναμνήσεις που άφησε στην οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο γιος του Λορέντζο Καριέρε τονίζοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του. Ο Λορέντζο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» του MEGA το 2002 καθώς και για το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» που ίδρυσε με τον Γιώργο Ελευθέρα μετά το τέλος του ριάλιτι.

Ο σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας άφησε την τελευταία του πνοή στα 51 του χρόνια. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε αποκτήσει δύο γιους, με τον Ρομπέρτο να προχωρά το πρωί της Τρίτης (21/7) σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία σημείωσε πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του.

Ο Ρομπέρτο Καριέρε συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του πατέρα του, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για την απώλειά του, αλλά και την ιδιαίτερα στενή σχέση που είχαν. «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα», τόνισε ο Ρομπέρτο

Δείτε την ανάρτησή του:

https://www.instagram.com/p/DbCYnUaIi_q/

Στη συνέχεια της ανάρτησής του χαρακτήρισε τον πατέρα του οικογενειάρχη, ο οποίος ήταν πάντα στο πλευρό τους όταν τον χρειάστηκε: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους. Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη», σημείωσε ο Ρομπέρτο.

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του ο Ρομπέρτο Καριέρε τόνισε: «Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας. Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά, γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις. Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου καθώς το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας