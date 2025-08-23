Εντυπωσιακή: Η Μιμή Ντενίση ποζάρει με μπικίνι στα 72 της - Στιγμές χαλάρωσης σε spa

Εκθαμβωτικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο τράβηξε η Μιμή Ντενίση από τις διακοπές της αυτές τις ημέρες στον Θεολόγο.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε και ένα δώρο τον εαυτό της και «πετάχτηκε» στα Καμένα Βούρλα, στο Galini Spa, για να βιώσει την απόλυτη περιποίηση και χαλάρωση. Χθες, η Μιμή Ντενίση μοιράστηκε μερικές εικόνες από τη διαμονή της στο σπα και ενθουσίασε τους ακολούθους της με τις πόζες με μαγιό.

Στα 72 της χρόνια διαθέτει ένα άψογο κορμί, που είναι όμως αποτέλεσμα εντατικής γυμναστικής και καλής διατροφής. Η ηθοποιός έχει εμπιστευτεί το κορμί της στη γνωστή personal trainer Ειρήνη Δανιήλ, η οποία τη γυμνάζει στο σπίτι της στο Πεδίον του Αρεως, αναφέρει η «Espresso».

«Κάνουμε προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα, αλλά είμαι υπεύθυνη και για την αποκατάστασή της με μασάζ, συνήθως θεραπευτικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές αερόβιες και αρκετές ισομετρικές ασκήσεις, καθώς και ενδυνάμωση με ένα δυναμικό κυκλικό πρόγραμμα. Είναι τόσο πειθαρχημένη, που θα τη χαρακτήριζα στρατιώτη. Ακόμα και τις φορές που ίσως κουραστεί παραπάνω, το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο», δήλωσε η personal trainer.

