Έλλη Κοκκίνου: Με κίτρινο μπικίνι στη Σέριφο - Έτσι είναι στα 55 της χωρίς ρετούς

Η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τη σύντομη απόδρασή της στη Σέριφο.

Η τραγουδίστρια πέρασε τρεις ημέρες στο νησί των Κυκλάδων και μέσα από τις αναρτήσεις της οι θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία να δουν διάφορες εικόνες από τις διακοπές της.

Ξεχωριστή ήταν μία φωτογραφία της με κίτρινο μπικίνι στην παραλία, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα παρουσίασε σημεία του νησιού που της τράβηξαν την προσοχή. Στη λεζάντα των αναρτήσεών της έγραψε: «Τρεις υπέροχες μέρες στην όμορφη Σέριφο».